Куратору катувань у Балаклії з позивним «Граніт» оголосили про підозру

Правоохоронці ідентифікували особу воєнного злочинця, який був військовим комендантом у Балаклії, підписував накази та інструкції, якими дозволяв російським військовим затримувати і катувати цивільних.

Фігурантом є військовий комендант Калінінградського гарнізону з рф із позивним «Граніт», який на початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу окупаційних угруповань на східному фронті, повідомила СБУ .

У березні минулого року він приїхав у захоплену на той час Балаклію, де займався координацією спільних дій військових рф та бойовиків «л/днр» у поширенні кремлівського режиму в місті.

Згодом його призначили там «комендантом». На цій «посаді» окупант організовував незаконні затримання місцевих жителів. За наказом «Граніта» українців звозили до створеної агресором катівні, яку облаштували у захопленій будівлі райвідділу поліції. Там людей піддавали жорстоким тортурам, а також тривалий час тримали без їжі та води. Деякі з потерпілих й досі вважаються зниклими безвісті.

Задокументовано, що «Граніт» особисто допитував незаконно ув’язнених, застосовуючи до них психологічне та фізичне насильство, погрожував вбивством, а також примусовою депортацією їхніх родичів до рф.

У квітні минулого року військовий комендант наказав своїм підлеглим затримати місцевого жителя, котрий активно висловлював проукраїнську позицію, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Окупанти викрали чоловіка, надівши на його руки кайданки, а на голову — мішок, та привезли до катівні, перед цим побивши по обличчю. Після цього російські військові привели чоловіка на «допит» до військового коменданта. Той поклав на стіл пістолет, направивши його ствол у бік, потерпілого та наказав розповідати всю інформацію про своє життя.

Чоловіка тримали у камері катівні 21 день за відсутності достатньої кількості продуктів харчування та води, без свіжого повітря, ліжка та елементарних санітарних умов.

Під час звільнення міста окупаційний «комендант» втік до рф, де переховується від правосуддя.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.