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Создал самую большую пыточную на Харьковщине: оккупанту объявили подозрение

Общество 12:49   16.08.2023
Виктория Яковенко
Создал самую большую пыточную на Харьковщине: оккупанту объявили подозрение Фото: Нацполиция Украины

Следователи идентифицировали боевика «ЛНР», который вместе с военными РФ обустроили самую большую пыточную в Харьковской области.

Как рассказали в Нацполиции Украины, подозреваемый – 36-летний гражданин РФ.

Полицейские установили, что фигурант вместе с другими военными РФ после полномасштабного вторжения и оккупации части Харьковщины захватили помещение «Волчанского агрегатного завода», которое превратили в «тюрьму».

Туда свозили из окрестных населенных пунктов патриотически настроенных жителей, которые отказывались сотрудничать с оккупантами.

«По свидетельствам очевидцев, в крупнейшей из обнаруженных на деоккупированных территориях пыточной подверглись физическим и психологическим издевательствам более 500 человек. Среди пленников российских захватчиков были и пожилые люди», — добавили правоохранители.

Людей держали здесь по несколько месяцев, некоторых из заключенных – более полугода. На стенах пыточной заключенные отмечали дни, недели и месяцы пребывания в неволе.

«Из пленников «выбивали» информацию о гражданах, выступавших против российских захватчиков. Беззащитных людей беспощадно пытали: применяли ток, подаваемый через провода, избивали резиновыми палками, вырывали ногти. Люди, перенесшие эти ужасы, выцарапывали на стенах пыточной иконы и слова молитвы», — добавили в полиции.

Среди пострадавших были и семь граждан Шри-Ланки, которые до начала полномасштабного вторжения РФ учились в медицинском колледже в Купянске.

Гражданину РФ сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Фото: Нацполиция Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 12:49;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи идентифицировали боевика «ЛНР», который вместе с военными РФ обустроили самую большую пыточную в Харьковской области.".