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Слідчі встановили участь в окупації Харківщини бойовика “Сомалі”

Події 20:01   09.01.2023
Оксана Горун
Слідчі встановили участь в окупації Харківщини бойовика “Сомалі”

Терориста з підрозділу “Сомалі” так званої “ДНР” оголосять у розшук, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2016 році 28-річний чоловік, перебуваючи у м. Донецьк, вступив до лав терористичної організації “ДНР”, а саме до 3-ої окремої мотострілкової бригади “Беркут”.  Після цього він за власною ініціативою добровільно вступив до одного зі структурних підрозділів терористичної організації “ДНР” — не передбаченого законом збройного формування 1-ої окремої батальйонної тактичної групи “Сомалі”. Встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну бойовик псевдореспубліки брав активну участь в окупації смт Великий Бурлук Куп‘янського району”, – повідомила пресслужба прокуратури.

Бойовик, який брав участь в окупації Харківщини, із Пушиліним

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28-річному донеччанину заочно повідомили про підозру за двома статтями КК – “участь у терористичній організації” та “участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування”. Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення бойовика у розшук.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 20:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терориста з підрозділу “Сомалі” так званої “ДНР” оголосять у розшук, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури".