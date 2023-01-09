Слідчі встановили участь в окупації Харківщини бойовика “Сомалі”
Терориста з підрозділу “Сомалі” так званої “ДНР” оголосять у розшук, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“За даними слідства, у 2016 році 28-річний чоловік, перебуваючи у м. Донецьк, вступив до лав терористичної організації “ДНР”, а саме до 3-ої окремої мотострілкової бригади “Беркут”. Після цього він за власною ініціативою добровільно вступив до одного зі структурних підрозділів терористичної організації “ДНР” — не передбаченого законом збройного формування 1-ої окремої батальйонної тактичної групи “Сомалі”. Встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну бойовик псевдореспубліки брав активну участь в окупації смт Великий Бурлук Куп‘янського району”, – повідомила пресслужба прокуратури.
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28-річному донеччанину заочно повідомили про підозру за двома статтями КК – “участь у терористичній організації” та “участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування”. Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення бойовика у розшук.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 20:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терориста з підрозділу “Сомалі” так званої “ДНР” оголосять у розшук, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури".