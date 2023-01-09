Следователи установили участие в оккупации Харьковщины боевика «Сомали»
Террориста из подразделения «Сомали» так называемой «ДНР» объявят в розыск, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
«По данным следствия, в 2016 году 28-летний мужчина, находясь в городе Донецке, вступил в ряды террористической организации «ДНР», а именно в 3-ю отдельную мотострелковую бригаду «Беркут». После этого он по собственной инициативе добровольно вступил в одно из структурных подразделений террористической организации «ДНР» — не предусмотренное законом вооруженное формирование 1-й отдельной батальонной тактической группы «Сомали». Установлено, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину боевик псевдореспублики активно участвовал в оккупации пгт Великий Бурлук Купянского района», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.
Читайте также: Получил 9 лет. Осудили боевика «ДНР», который на Харьковщине ограбил людей
28-летнего дончанина заочно уведомили о подозрении по двум статьям УК — «участие в террористической организации» и «участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования». Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении боевика в розыск.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Следователи установили участие в оккупации Харьковщины боевика «Сомали»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 20:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Террориста из подразделения «Сомали» так называемой «ДНР» объявят в розыск, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".