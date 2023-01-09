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Следователи установили участие в оккупации Харьковщины боевика «Сомали»

Происшествия 20:01   09.01.2023
Оксана Горун
Следователи установили участие в оккупации Харьковщины боевика «Сомали»

Террориста из подразделения «Сомали» так называемой «ДНР» объявят в розыск, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«По данным следствия, в 2016 году 28-летний мужчина, находясь в городе Донецке, вступил в ряды террористической организации «ДНР», а именно в 3-ю отдельную мотострелковую бригаду «Беркут». После этого он по собственной инициативе добровольно вступил в одно из структурных подразделений террористической организации «ДНР» — не предусмотренное законом вооруженное формирование 1-й отдельной батальонной тактической группы «Сомали». Установлено, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину боевик псевдореспублики активно участвовал в оккупации пгт Великий Бурлук Купянского района», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

Боевик, участвовавший в оккупации Харьковщины, с Пушилиным

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28-летнего дончанина заочно уведомили о подозрении по двум статьям УК — «участие в террористической организации» и «участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования». Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении боевика в розыск.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 20:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Террориста из подразделения «Сомали» так называемой «ДНР» объявят в розыск, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".