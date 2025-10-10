Троих боевиков «ЛНР» будут судить за грабеж харьковских фермеров

О подозрении сообщили трем боевикам так называемой «ЛНР», грабившим фермеров оккупированной Купянщины, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Как передает МГ «Объектив», подозреваемые участвовали во временной оккупации Купянского района. Руководил бандой командир роты так называемой «ЛНР», которая дислоцировалась в Купянском районе. Для грабежа он привлек подчиненных — гранатометчика и стрелка. Втроем они регулярно посещали украинские предприятия, откуда вывозили все, что находили нужным. Общая сумма ущерба составила около 550 тыс. гривен.

Первый грабеж произошел в мае 2022 года в селе Митрофановка, где, угрожая охраннику оружием, боевики с территории агрофирмы угнали грузовой фургон.

Через месяц, тоже в Митрофановке, те же боевики пытались украсть служебный автомобиль. Угрозами они заставили владельца починить авто, а когда это не удалось, машину увезли на буксире.

В середине июня в поселке Двуречной гранатометчик, угрожая фермеру, заставил его отдать служебный автомобиль предприятия.

Трем оккупантам заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.