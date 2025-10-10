Live
  • Пт 10.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

Троих боевиков «ЛНР» будут судить за грабеж харьковских фермеров

Происшествия 19:06   10.10.2025
Оксана Якушко
Троих боевиков «ЛНР» будут судить за грабеж харьковских фермеров

О подозрении сообщили трем боевикам так называемой «ЛНР», грабившим фермеров оккупированной Купянщины, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Как передает МГ «Объектив», подозреваемые участвовали во временной оккупации Купянского района. Руководил бандой командир роты так называемой «ЛНР», которая дислоцировалась в Купянском районе. Для грабежа он привлек подчиненных — гранатометчика и стрелка. Втроем они регулярно посещали украинские предприятия, откуда вывозили все, что находили нужным. Общая сумма ущерба составила около 550 тыс. гривен.

Первый грабеж произошел в мае 2022 года в селе Митрофановка, где, угрожая охраннику оружием, боевики с территории агрофирмы угнали грузовой фургон.

Через месяц, тоже в Митрофановке, те же боевики пытались украсть служебный автомобиль. Угрозами они заставили владельца починить авто, а когда это не удалось, машину увезли на буксире.

В середине июня в поселке Двуречной гранатометчик, угрожая фермеру, заставил его отдать служебный автомобиль предприятия.

Трем оккупантам заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Читайте также: Электроэнергию в Харькове будут подавать по графику – мэрия

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия ударов, город без света
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия ударов, город без света
10.10.2025, 16:48
Электроэнергию в Харькове будут подавать по графику – мэрия
Электроэнергию в Харькове будут подавать по графику – мэрия
10.10.2025, 09:53
На Харьковщине начались аварийные отключения – что известно
На Харьковщине начались аварийные отключения – что известно
10.10.2025, 08:41
Опасная погода будет бушевать в Харькове и области с этого часа и до утра
Опасная погода будет бушевать в Харькове и области с этого часа и до утра
09.10.2025, 20:22
8 лет за решеткой для Одарченко: ВАКС подтвердил приговор харьковскому нардепу
8 лет за решеткой для Одарченко: ВАКС подтвердил приговор харьковскому нардепу
10.10.2025, 18:23
Дождь и туман. Прогноз погоды на 11 октября в Харькове и области
Дождь и туман. Прогноз погоды на 11 октября в Харькове и области
10.10.2025, 20:05

Новости по теме:

09.07.2024
Пытал жителей оккупированной Купянщины: разоблачили боевика «ДНР»
28.06.2024
Боевика днр, изнасиловавшего женщину во время оккупации Харьковщины, опознали
16.08.2023
Создал самую большую пыточную на Харьковщине: оккупанту объявили подозрение
10.01.2023
Харьковская прокуратура установила участвовавшего в оккупации боевика «ДНР»
09.01.2023
Следователи установили участие в оккупации Харьковщины боевика «Сомали»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Троих боевиков «ЛНР» будут судить за грабеж харьковских фермеров»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 19:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении сообщили трем боевикам так называемой «ЛНР», грабившим фермеров оккупированной Купянщины, сообщает Харьковская областная прокуратура.".