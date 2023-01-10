Харьковская прокуратура установила участвовавшего в оккупации боевика «ДНР»

Боевик активно участвовал в оккупации Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 2016 году мужчина, будучи в Донецке, вступил в ряды батальона охраны тыла «Витязь», чтобы воевать на стороне террористической организации «ДНР».

После полномасштабного вторжения России в Украину боевик псевдореспублики активно участвовал в оккупации пгт Большой Бурлук Купянского района.



Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении 35-летнему уроженцу г. Снежное Донецкой области по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и по факту участия в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования ( ч.2 ст.260 УК Украины).