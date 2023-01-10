Харківська прокуратура встановила бойовика «ДНР», який брав участь в окупації
Бойовик брав активну участь в окупації Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У 2016 році чоловік, перебуваючи у Донецьку, вступив до лав батальйону охорони тилу «Вітязь», щоб воювати на боці терористичної організації «ДНР».
Після повномасштабного вторгнення рф в Україну бойовик псевдореспубліки брав активну участь в окупації смт Великий Бурлук Куп‘янського району.
Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру 35-річному уродженцю м. Сніжне Донецької області за фактом участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та за фактом участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 12:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бойовик брав активну участь в окупації Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".