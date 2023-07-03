“Гей-параду нам не треба!” Чому вчать комікси рф на окупованому Донбасі
У так званій “ДНР” на окупованій частині Донбасу до шкіл привезли пізнавально-виховні комікси з рф, в яких пропагують вороже ставлення до ЛГБТ-спільноти.
Фотографії коміксів поширили у соцмережах.
На сторінці коміксу три герої: ведмідь у формі російського військового, вочевидь, ВДВ – під гімнастеркою смугастий тільник. Свиня з бородою як у чеченського бойовика та у формі кадировця та півень у сексуально-грайливому одязі з прапором США.
Півень закликав ведмедя і свиню бути “таким, як він”. На що свиня у формі кадировця відповідає, що «гей-параду нам не треба!» і кидається з ведмедем з кулаками на півня.
Після побиття півня ведмідь-росіянин каже: «Не слухайте, діти, цього півника».
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 19:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У так званій “ДНР” на окупованій частині Донбасу до шкіл привезли пізнавально-виховні комікси з рф, в яких пропагують вороже ставлення до ЛГБТ-спільноти.".