“Гей-параду нам не треба!” Чому вчать комікси рф на окупованому Донбасі

У так званій “ДНР” на окупованій частині Донбасу до шкіл привезли пізнавально-виховні комікси з рф, в яких пропагують вороже ставлення до ЛГБТ-спільноти.

Фотографії коміксів поширили у соцмережах.

На сторінці коміксу три герої: ведмідь у формі російського військового, вочевидь, ВДВ – під гімнастеркою смугастий тільник. Свиня з бородою як у чеченського бойовика та у формі кадировця та півень у сексуально-грайливому одязі з прапором США.

Півень закликав ведмедя і свиню бути “таким, як він”. На що свиня у формі кадировця відповідає, що «гей-параду нам не треба!» і кидається з ведмедем з кулаками на півня.

Після побиття півня ведмідь-росіянин каже: «Не слухайте, діти, цього півника».