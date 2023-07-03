Близько 50 тисяч солдатів-геїв і лесбійок захищають зараз Україну на фронті

Українські солдати-геї вважають, що війна з рф змінить ставлення до них вдома. Оскільки Естонія стає першою з країн, які були колись частиною Радянського Союзу, яка легалізувала одностатеві шлюби, є надія, що Україна може стати наступною, пише The Telegraph.

Коли Борис зустрівся з Валентином у Tinder, він знав, що їхнє перше побачення буде незвичайним. Минуло лише кілька тижнів після вторгнення рф в Україну, і пара зустрілася в кав’ярні в Києві, де 27-річний чоловік служив після вступу до армії.

«Він мені дуже сподобався, але ситуація була дивною, бо це був початок війни. Я ніколи не думав, що війна може виглядати так – зустріч із хлопцем із Tinder у кав’ярні».

Цього тижня Естонія стала першою з країн, що колись були частиною Радянського Союзу, що легалізувала одностатеві шлюби. Прем’єр-міністр Кая Каллас сказала, що це рішення “дає щось важливе для багатьох”.

Перші відкриті солдати-геї в Україні сподіваються, що Україна буде наступною, і визнають вклад її ЛГБТ-солдат у воєнний час.

За словами Бориса, кількість солдатів ЛГБТ, що відкрито борються за Україну, у поєднанні зі сприйняттям гомофобії як «традиційної російської цінності» призвела до більшого і позитивного прийняття одностатевих відносин в українському суспільстві.

До українського парламенту внесли законопроект, який легалізує одностатеві партнерства, але війна знову посунула ці питання на перший план.

Аліна Сарнацька, 36-річна військовослужбовка, яка воює на Донбасі, сказала, що її подруга не зможе дізнатися, що з нею трапилося, якщо вона загине або буде поранена у бою.

“Якби я загинула на війні, – сказала вона The Sunday Telegraph, – її партнер не зміг би “отримати жодної інформації про мене, тому що вона не моя дружина”.

Зміна закону також дозволить одностатевим парам приймати медичні рішення, ховати своїх близьких відповідно до їхніх побажань і отримувати підтримку від держави.

Вона сказала, що чинні закони означають, що “її партнерка сидить удома одна, просто чекає, знаючи, що я в батальйоні на Донбасі. Це так жахливо”.

За словами Бориса, визнання цих партнерських відносин «важливіше, ніж будь-коли раніше». “Ми боремося за свободу, за демократичні цінності, за європейські цінності”.

Точних даних про те, скільки ЛГБТ-солдат служать в українських збройних силах, немає, але LGBT Military, яка публікує фотографії солдатів-геїв та лесбіянок, оцінює цю цифру приблизно 50 000 осіб.

Для Аліни війна прискорила позитивні зміни щодо українців до відкритих геїв та лесбійок-солдатів.

“Коли ви евакуюєте когось як медик, і ви гей, люди не просять вас зупинитися і почекати іншого медика”, – сказала вона. – Відколи почалася війна, неважливо, хто гей, а хто лесбійка – ти хочеш жити».

“Солдати – це сім’я”, – додає вона. – Не можна бути в сім’ї з іншими людьми і не розповідати їм про свого партнера чи себе».