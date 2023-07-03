Около 50 тысяч солдат-геев и лесбиянок защищают сейчас Украину на фронте

Украинские солдаты-геи считают, что война с рф изменит отношение к ним дома. Поскольку Эстония становится первой бывшей частью Советского Союза, легализовавшей однополые браки, есть надежда, что Украина может стать следующей, пишет The Telegraph.

Когда Борис встретился с Валентином в Tinder, он знал, что их первое свидание будет необычным. Прошло всего несколько недель после вторжения рф в Украину, и пара встретилась в кофейне в Киеве, где 27-летний мужчина служил после того, как вступил в армию.

«Он мне очень понравился, но ситуация была странной, потому что это было начало войны. Я никогда не думал, что война может выглядеть так — встреча с парнем из Tinder в кофейне».

На этой неделе Эстония стала первой из стран, некогда бывших частью Советского Союза, легализовавшей однополые браки. Премьер-министр Кая Каллас сказала, что это решение «дает что-то важное для многих».

Первые открытые солдаты-геи в Украине надеются, что Украина будет следующей, и признают вклад ее ЛГБТ-солдат в военное время.

По словам Бориса, количество открыто сражающихся за Украину солдат ЛГБТ в сочетании с восприятием гомофобии как «традиционной русской ценности» привело к большему и позитивному принятию однополых отношений в украинском обществе.

В украинский парламент внесли законопроект о гражданских союзах, который легализует однополые партнерства, но война снова выдвинула эти вопросы на первый план.

Алина Сарнацкая, 36-летняя военнослужащая, воюющая на Донбассе, сказала, что ее подруга не сможет узнать, что с ней случилось, если она погибнет или будет ранена в бою.

«Если бы я погибла на войне, — сказала она The Sunday Telegraph, — ее партнер не смог бы «получить никакой информации обо мне, потому что она не моя жена».

Изменение закона также позволит однополым парам принимать медицинские решения, хоронить своих близких в соответствии с их пожеланиями и получать поддержку от государства.

Она сказала, что действующие законы означают, что ее партнерша «сидит дома одна, просто ждет, зная, что я в батальоне на Донбассе. Это так ужасно».

По словам Бориса, признание этих партнерских отношений «важнее, чем когда-либо прежде». «Мы боремся за свободу, за демократические ценности, за европейские ценности».

Точных данных о том, сколько ЛГБТ-солдат служат в украинских вооруженных силах, нет, но LGBT Military, которая публикует фотографии солдат-геев и лесбиянок, оценивает эту цифру примерно в 50 000 человек.

Для Алины война ускорила позитивные изменения в отношении украинцев к открытым геям и лесбиянкам-солдатам.

«Когда вы эвакуируете кого-то в качестве медика, и вы гей, люди не просят вас остановиться и подождать другого медика», — сказала она. – С тех пор, как началась война, неважно, кто гей, а кто лесбиянка — ты хочешь жить».

«Солдаты — это семья», — добавляет она. – Нельзя быть в семье с другими людьми и не рассказывать им о своем партнере или о себе».