ЛГБТ-пара переселенцев из Украины поженилась в Великобритании

В Украине Татьяна и Юлия не могли заключить брак, так как это не предусмотрено законом. Покинув страну из-за боевых действий, они решили узаконить отношения. Свою историю ЛГБТ-супруги рассказали изданию The Guardian.

44-летняя Юлия и 42-летняя Татьяна вместе уже 10 лет. Они давно подумывали заключить официальный брак, выехав за границу. Процесс ускорило вторжение РФ. Оказавшись в Великобритании, женщины поняли, что здесь смогут узаконить отношения, ведь британское законодательство признает однополые браки. Для свадьбы выбрали знаковую дату — ровно через год после выезда из Украины, 1 марта.

«Эта дата должна быть печальной годовщиной. Годовщиной того, что мы оставили нашу старую жизнь позади, но мы решили переписать эту историю и сделали ее нашей особой годовщиной», — поделилась с журналистами Татьяна.

А Юлия добавила: «Мы решили обменять плохие воспоминания на лучшие».

Свадьба прошла в ратуше Рипли в Дербишире в присутствии самых близких друзей. Супруги оделись в одинаковые футболки с надписью «Люблю тебя до луны и обратно».

В Украине женщины официально были просто друзьями. Единственное, что их связывало — составленные друг на друга завещания. Война только укрепила их понимание того, насколько важно узаконить отношения.

«Любовь и романтика прекрасны, но мы такие хрупкие и эфемерные. Официальный брак — это что-то очень законное и прочное, а когда идет война, так важно, чтобы люди были защищены», — объясняет ЛГБТ-пара.

Обе женщины восхищаются восприятием их отношений британским обществом.

«Невероятно замечательно, что здесь так много людей принимают, — поделилась Татьяна. — Нам не отказывают. Когда мы говорили людям, что собираемся пожениться, абсолютно никто не сказал: «Но вы же две женщины!» Все только поздравляли».

Сейчас молодожены живут в Дербишире в съемной квартире. Обе подрабатывают переводчиками, Юлия также нашла постоянную работу — в местном колледже. Татьяна еще в поисках.

«Я знала, что мы полностью урегулировали вопрос, когда мы получили письмо от совета о нашем муниципальном налоге. Я была так рада. Для меня это письмо было результатом наших усилий обосноваться и получить собственное жилье. Я подумала: «Посмотрите на меня, я настоящий британский налогоплательщик!» — рассказала Татьяна.

Несмотря на то, что жизнь в Великобритании налаживается, супруги рассчитывают вернуться в Украину — после войны.