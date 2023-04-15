ЛГБТ-пара переселенок з України одружилася у Великій Британії

В Україні Тетяна та Юлія не могли одружитися, оскільки це не передбачено законом. Залишивши країну через бойові дії, вони вирішили узаконити відносини. Свою історію ЛГБТ-подружжя розповіло виданню The Guardian.

44-річна Юлія та 42-річна Тетяна разом уже 10 років. Вони давно думали укласти офіційний шлюб, виїхавши за кордон. Процес прискорило повномасштабне вторгнення РФ. Опинившись у Великій Британії, жінки зрозуміли, що тут зможуть узаконити відносини, адже британське законодавство визнає одностатеві шлюби. Для весілля обрали знакову дату – рівно за рік після виїзду з України, 1 березня.

“Ця дата має бути сумною річницею. Річницею того, що ми залишили наше старе життя позаду, але ми вирішили переписати цю історію і зробили її нашою особливою річницею”, – поділилася з журналістами Тетяна.

А Юлія додала: “Ми вирішили обміняти погані спогади на найкращі”.

Весілля пройшло в ратуші Ріплі в Дербіширі у присутності найближчих друзів. Подружжя одягнулося в однакові футболки з написом “Люблю тебе до місяця та назад”.

В Україні жінки офіційно були просто друзями. Єдине, що їх пов’язувало – складені одна на одну заповіти. Війна лише зміцнила їхнє розуміння того, наскільки важливо узаконити відносини.

“Кохання та романтика прекрасні, але ми такі тендітні та ефемерні. Офіційний шлюб — це щось дуже законне та міцне, а коли йде війна, так важливо, щоб люди були захищені”, — пояснює ЛГБТ-пара.

Обидві жінки захоплюються сприйняттям їхніх стосунків британським суспільством.

“Неймовірно чудово, що тут так багато людей приймають, – поділилася Тетяна. – Нам не відмовляють. Коли ми говорили людям, що збираємося одружитися, абсолютно ніхто не сказав: “Але ж ви дві жінки!” Усі тільки вітали”.

Наразі молодята живуть у Дербіширі в орендованій квартирі. Обидві підробляють перекладачами, Юлія також знайшла постійну роботу – у місцевому коледжі. Тетяна ще в пошуках.

“Я знала, що ми повністю врегулювали питання, коли ми отримали лист від ради про наш муніципальний податок. Я була така рада. Для мене цей лист був результатом наших зусиль влаштуватися та отримати власне житло. Я подумала: “Погляньте на мене, я справжній британський платник податків!” – розповіла Тетяна.

Попри те, що життя у Великій Британії налагоджується, подружжя розраховує повернутися в Україну – після війни.