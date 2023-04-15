ЛГБТ-пара переселенок з України одружилася у Великій Британії
В Україні Тетяна та Юлія не могли одружитися, оскільки це не передбачено законом. Залишивши країну через бойові дії, вони вирішили узаконити відносини. Свою історію ЛГБТ-подружжя розповіло виданню The Guardian.
44-річна Юлія та 42-річна Тетяна разом уже 10 років. Вони давно думали укласти офіційний шлюб, виїхавши за кордон. Процес прискорило повномасштабне вторгнення РФ. Опинившись у Великій Британії, жінки зрозуміли, що тут зможуть узаконити відносини, адже британське законодавство визнає одностатеві шлюби. Для весілля обрали знакову дату – рівно за рік після виїзду з України, 1 березня.
“Ця дата має бути сумною річницею. Річницею того, що ми залишили наше старе життя позаду, але ми вирішили переписати цю історію і зробили її нашою особливою річницею”, – поділилася з журналістами Тетяна.
А Юлія додала: “Ми вирішили обміняти погані спогади на найкращі”.
Весілля пройшло в ратуші Ріплі в Дербіширі у присутності найближчих друзів. Подружжя одягнулося в однакові футболки з написом “Люблю тебе до місяця та назад”.
В Україні жінки офіційно були просто друзями. Єдине, що їх пов’язувало – складені одна на одну заповіти. Війна лише зміцнила їхнє розуміння того, наскільки важливо узаконити відносини.
“Кохання та романтика прекрасні, але ми такі тендітні та ефемерні. Офіційний шлюб — це щось дуже законне та міцне, а коли йде війна, так важливо, щоб люди були захищені”, — пояснює ЛГБТ-пара.
Обидві жінки захоплюються сприйняттям їхніх стосунків британським суспільством.
“Неймовірно чудово, що тут так багато людей приймають, – поділилася Тетяна. – Нам не відмовляють. Коли ми говорили людям, що збираємося одружитися, абсолютно ніхто не сказав: “Але ж ви дві жінки!” Усі тільки вітали”.
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Наразі молодята живуть у Дербіширі в орендованій квартирі. Обидві підробляють перекладачами, Юлія також знайшла постійну роботу – у місцевому коледжі. Тетяна ще в пошуках.
“Я знала, що ми повністю врегулювали питання, коли ми отримали лист від ради про наш муніципальний податок. Я була така рада. Для мене цей лист був результатом наших зусиль влаштуватися та отримати власне житло. Я подумала: “Погляньте на мене, я справжній британський платник податків!” – розповіла Тетяна.
Попри те, що життя у Великій Британії налагоджується, подружжя розраховує повернутися в Україну – після війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2023 в 13:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україні Тетяна та Юлія не могли одружитися, оскільки це не передбачено законом. Залишивши країну через бойові дії, вони вирішили узаконити відносини. Свою історію ЛГБТ-подружжя розповіло виданню The Guardian".