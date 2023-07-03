«Гей-парада нам не надо!» Чему учат комиксы рф на оккупированном Донбассе

В так называемой «ДНР» на оккупированной части Донбасса в школы привезли познавательно-воспитательные комиксы из рф, в которых пропагандируют враждебное отношение к ЛГБТ-сообществу.

Фотографии комиксов распространили в соцсетях.

На странице комикса три героя: медведь в форме русского военного, очевидно, ВДВ — под гимнастеркой тельняжка. Свинья с бородой как у чеченского боевика и в форме кадыровца и петух в сексуально-игривой одежде с флагом США.

Петух призвал медведя и свинью быть «таким, как он». На что свинья в форме кадыровца отвечает, что «гей-парад нам не надо!» и бросается с медведем с кулаками на петушка.

После избиения петуха медведь-россиянин говорит «Не слушайте, дети, этого петушка».