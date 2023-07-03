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«Гей-парада нам не надо!» Чему учат комиксы рф на оккупированном Донбассе

Общество 19:07   03.07.2023
Оксана Якушко
«Гей-парада нам не надо!» Чему учат комиксы рф на оккупированном Донбассе

В так называемой «ДНР» на оккупированной части Донбасса в школы привезли познавательно-воспитательные комиксы из рф, в которых пропагандируют враждебное отношение к ЛГБТ-сообществу.

Фотографии комиксов распространили в соцсетях.

На странице комикса три героя: медведь в форме русского военного, очевидно, ВДВ — под гимнастеркой тельняжка. Свинья с бородой как у чеченского боевика и в форме кадыровца и петух в сексуально-игривой одежде с флагом США.

Петух призвал медведя и свинью быть «таким, как он». На что свинья в форме кадыровца отвечает, что «гей-парад нам не надо!» и бросается с медведем с кулаками на петушка.

После избиения петуха медведь-россиянин говорит «Не слушайте, дети, этого петушка».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 19:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В так называемой «ДНР» на оккупированной части Донбасса в школы привезли познавательно-воспитательные комиксы из рф, в которых пропагандируют враждебное отношение к ЛГБТ-сообществу.".