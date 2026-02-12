Live

Почему россиян до сих пор не выбили из Купянска? Анализ DeepState (видео)

Фронт 19:21   12.02.2026
Елена Нагорная
Почему россиян до сих пор не выбили из Купянска? Анализ DeepState (видео)

Зачистку города Купянск Харьковской области от оставшихся там военных РФ проводят «с огромной осторожностью», чтобы лишний раз не рисковать жизнями украинских защитников, отметил в обзоре на YouTube соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый.

Он констатировал, что вопросы о зачистке Купянска поступают постоянно.

«С одной стороны есть успехи, с другой — все могут увидеть такой небольшой участок и сказать, как они могут там держаться, если мы контролируем все настолько сильно и не можем их зачистить. В первую очередь необходимо отнестись с уважением к жизням тех военных, которые сейчас проводят зачистки, потому что враг продолжает огрызаться, он продолжает вести бои. Если натыкаешься на него, он будет давать отпор, а жизнь одна. Соответственно, военные проводят эту зачистку с огромной осторожностью, не спеша, зная, что они эту местность контролируют, и враг зажат в этой ловушке. Соответственно, необходимо просто провести все правильно», — пояснил Погорелый.

Видео: DeepState / YouTube

Напомним, 3 февраля проект DeepState сообщил, что из «серой зоны» под полный контроль СОУ перешло более половины города Купянск Харьковской области.

Читайте также: Неприятные новости из района Волчанска прогнозирует соучредитель DeepState 📹

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

12.02.2026
Неприятные новости из района Волчанска прогнозирует соучредитель DeepState 📹
06.02.2026
Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState
03.02.2026
СОУ восстановили положение в Купянске – DeepState (карта)
31.01.2026
Военный ВСУ без бронежилета в Купянске-Узловом — DeepState о ситуации
24.01.2026
«Враг повредил логистику, тяжело держать оборону Волчанска» — DeepState


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Почему россиян до сих пор не выбили из Купянска? Анализ DeepState (видео)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 19:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зачистку города Купянск от оставшихся там военных РФ проводят «с огромной осторожностью», отметил в обзоре на YouTube соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый.".