Почему россиян до сих пор не выбили из Купянска? Анализ DeepState (видео)
Зачистку города Купянск Харьковской области от оставшихся там военных РФ проводят «с огромной осторожностью», чтобы лишний раз не рисковать жизнями украинских защитников, отметил в обзоре на YouTube соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый.
Он констатировал, что вопросы о зачистке Купянска поступают постоянно.
«С одной стороны есть успехи, с другой — все могут увидеть такой небольшой участок и сказать, как они могут там держаться, если мы контролируем все настолько сильно и не можем их зачистить. В первую очередь необходимо отнестись с уважением к жизням тех военных, которые сейчас проводят зачистки, потому что враг продолжает огрызаться, он продолжает вести бои. Если натыкаешься на него, он будет давать отпор, а жизнь одна. Соответственно, военные проводят эту зачистку с огромной осторожностью, не спеша, зная, что они эту местность контролируют, и враг зажат в этой ловушке. Соответственно, необходимо просто провести все правильно», — пояснил Погорелый.
Видео: DeepState / YouTube
Напомним, 3 февраля проект DeepState сообщил, что из «серой зоны» под полный контроль СОУ перешло более половины города Купянск Харьковской области.
Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 19:21