Минобороны РФ хвастается оккупацией Чугуновки – что говорят в ISW
В сводке 8 февраля в Институте изучения войны (ISW) опровергли заявления Министерства обороны РФ о якобы захвате населенного пункта на Великобурлукском направлении.
В частности, аналитики не подтверждают информацию врага об оккупации Чугуновки на Харьковщине.
«Северная группировка войск России приписала захват Чугуновки подразделениям 83-го и 344-го мотострелковых полков (оба из 69-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии). 7 февраля российские войска атаковали к юго-востоку от Большого Бурлука близ Двуречанского», – объяснили эксперты.
Стабильной остается ситуация и на Южно-Слобожанском, Купянском и Боровском направлениях, акцентировали в Институте изучения войны.
«Уточнения районов, на которые претендует Россия: геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 февраля, показывают украинские войска в центральной части Боровской Андреевки (восточнее Боровой) в районе, где, по предварительным данным российских источников, находятся российские войска», – добавили в ISW.
Читайте также: Почти два десятка боев было на севере области – в Генштабе сообщили детали
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Минобороны РФ хвастается оккупацией Чугуновки – что говорят в ISW», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 февраля 2026 в 10:35;