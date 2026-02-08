Live

Минобороны РФ хвастается оккупацией Чугуновки – что говорят в ISW

Украина 10:35   08.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Минобороны РФ хвастается оккупацией Чугуновки – что говорят в ISW

В сводке 8 февраля в Институте изучения войны (ISW) опровергли заявления Министерства обороны РФ о якобы захвате населенного пункта на Великобурлукском направлении. 

В частности, аналитики не подтверждают информацию врага об оккупации Чугуновки на Харьковщине.

«Северная группировка войск России приписала захват Чугуновки подразделениям 83-го и 344-го мотострелковых полков (оба из 69-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии). 7 февраля российские войска атаковали к юго-востоку от Большого Бурлука близ Двуречанского», – объяснили эксперты.

Стабильной остается ситуация и на Южно-Слобожанском, Купянском и Боровском направлениях, акцентировали в Институте изучения войны.

«Уточнения районов, на которые претендует Россия: геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 февраля, показывают украинские войска в центральной части Боровской Андреевки (восточнее Боровой) в районе, где, по предварительным данным российских источников, находятся российские войска», – добавили в ISW.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
