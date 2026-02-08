Live

Міноборони РФ вихваляється окупацією Чугунівки – що говорять в ISW

Україна 10:35   08.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Міноборони РФ вихваляється окупацією Чугунівки – що говорять в ISW

У зведенні 8 лютого в Інституті вивчення війни (ISW) спростували заяви Міністерства оборони РФ про нібито захоплення населеного пункту на Великобурлуцькому напрямку. 

Зокрема, аналітики не підтверджують інформацію ворога про окупацію Чугунівки на Харківщині.

“Північне угруповання військ Росії приписало захоплення Чугунівки підрозділам 83-го та 344-го мотострілецьких полків (обидва з 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії. 7 лютого російські війська атакували на південний схід від Великого Бурлука поблизу Дворічанського”, – пояснили в Інституті вивчення війни.

Стабільною залишається ситуація і на Південно-Слобожанському, Куп’янському та Борівському напрямах, наголосили в Інституті вивчення війни.

“Уточнення районів, на які претендує Росія: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 лютого, показують українські війська в центральній частині Борівської Андріївки (на схід від Борової) в районі, де, за попередніми даними російських джерел, перебувають російські війська”, – додали в ISW.

Читайте також: Майже два десятки боїв було на півночі області – у Генштабі повідомили деталі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Працюють за будь-яких умов: медики “швидкої” везли пацієнта на санчатах
Працюють за будь-яких умов: медики “швидкої” везли пацієнта на санчатах
08.02.2026, 12:49
Стало відомо, коли на Харківщині не буде світла
Стало відомо, коли на Харківщині не буде світла
08.02.2026, 09:37
Новини Харкова — головне 8 лютого: ситуація на фронті, пожежа в місті
Новини Харкова — головне 8 лютого: ситуація на фронті, пожежа в місті
08.02.2026, 08:59
Міноборони РФ вихваляється окупацією Чугунівки – що говорять в ISW
Міноборони РФ вихваляється окупацією Чугунівки – що говорять в ISW
08.02.2026, 10:35
«Привіт» Герасимову з Куп’янська-Вузлового: полонених росіян показали в ЗСУ 📹
«Привіт» Герасимову з Куп’янська-Вузлового: полонених росіян показали в ЗСУ 📹
03.02.2026, 12:20
Через ожеледицю на Харківщині повернуло фуру (фото)
Через ожеледицю на Харківщині повернуло фуру (фото)
08.02.2026, 11:17

Новини за темою:

01.02.2026
ISW: у Сил оборони – успіхи у прикордонні Харківщини
27.01.2026
ISW: росіяни просунулися на півночі від Харкова
26.01.2026
В ISW зафіксували просування росіян на Харківщині
22.01.2026
Росіяни просунулися на двох напрямках у регіоні? Що кажуть у ISW
21.01.2026
ISW: росіяни просунулися на півночі від Харкова – що відомо


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Міноборони РФ вихваляється окупацією Чугунівки – що говорять в ISW», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2026 в 10:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 8 лютого в Інституті вивчення війни (ISW) спростували заяви Міністерства оборони РФ про нібито захоплення населеного пункту на Великобурлуцькому напрямку. ".