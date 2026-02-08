Міноборони РФ вихваляється окупацією Чугунівки – що говорять в ISW
У зведенні 8 лютого в Інституті вивчення війни (ISW) спростували заяви Міністерства оборони РФ про нібито захоплення населеного пункту на Великобурлуцькому напрямку.
Зокрема, аналітики не підтверджують інформацію ворога про окупацію Чугунівки на Харківщині.
“Північне угруповання військ Росії приписало захоплення Чугунівки підрозділам 83-го та 344-го мотострілецьких полків (обидва з 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії. 7 лютого російські війська атакували на південний схід від Великого Бурлука поблизу Дворічанського”, – пояснили в Інституті вивчення війни.
Стабільною залишається ситуація і на Південно-Слобожанському, Куп’янському та Борівському напрямах, наголосили в Інституті вивчення війни.
“Уточнення районів, на які претендує Росія: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 лютого, показують українські війська в центральній частині Борівської Андріївки (на схід від Борової) в районі, де, за попередніми даними російських джерел, перебувають російські війська”, – додали в ISW.
