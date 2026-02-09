«В мечтах и снах» — СОУ о заявлении РФ о захвате Глушковки на Харьковщине

Российские войска не только не контролируют село Глушковка Купянского района, но и не присутствуют в нем даже в форме малой инфильтрации, подчеркнули в Группировке объединенных сил, комментируя заявление министра обороны РФ Андрея Белоусова о захвате этого населенного пункта.

Согласно публикации Минобороны РФ, Белоусов даже поздравил «с освобождением» Глушковки командование и личный состав 26-го танкового полка.

«К населенным пунктам, «захваченным» генералами РФ в мечтах, снах и докладах наверх, кроме Купянска и Купянска-Узлового добавился поселок Глушковка Харьковской области», — прокомментировали эти заявления в Группировке объединенных сил.

Как сообщала МГ «Объектив», утром 9 февраля аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий, согласно которой военные РФ оккупировали новые территории в районе Тихого – населенный пункт расположен на северо-востоке от Волчанска.