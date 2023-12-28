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2 женщины ранены, одна погибла в результате обстрела Харьковщины

Происшествия 11:54   28.12.2023
Оксана Якушко
2 женщины ранены, одна погибла в результате обстрела Харьковщины

28 декабря около 10:00 россияне обстреляли Волчанск, предварительно из РСЗО. Также россияне нанесли авиаудар по селу Глушковка на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.

В результате обстрела города Волчанск травмы получили 63 и 66-летние местные жительницы. Старшую женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась.

В селе Глушковка на Купянщине в результате авиаудара повреждены дома, есть утечка газа из них. По предварительным данным, ранена женщина.

На место выехали следователи, криминалисты и взрывотехники.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Главные новости Харькова 28.12: Обстрел Волчанска – есть погибшая и раненая

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 11:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 декабря около 10:00 россияне обстреляли Волчанск, предварительно из РСЗО. Также россияне нанесли авиаудар по селу Глушковка на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.".