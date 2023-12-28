2 женщины ранены, одна погибла в результате обстрела Харьковщины

28 декабря около 10:00 россияне обстреляли Волчанск, предварительно из РСЗО. Также россияне нанесли авиаудар по селу Глушковка на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.

В результате обстрела города Волчанск травмы получили 63 и 66-летние местные жительницы. Старшую женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась.

В селе Глушковка на Купянщине в результате авиаудара повреждены дома, есть утечка газа из них. По предварительным данным, ранена женщина.

На место выехали следователи, криминалисты и взрывотехники.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.