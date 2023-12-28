2 женщины ранены, одна погибла в результате обстрела Харьковщины
28 декабря около 10:00 россияне обстреляли Волчанск, предварительно из РСЗО. Также россияне нанесли авиаудар по селу Глушковка на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.
В результате обстрела города Волчанск травмы получили 63 и 66-летние местные жительницы. Старшую женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась.
В селе Глушковка на Купянщине в результате авиаудара повреждены дома, есть утечка газа из них. По предварительным данным, ранена женщина.
На место выехали следователи, криминалисты и взрывотехники.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, Вовчанск, глушковка, жінка, женщина, Нацполиция, обстрел, погибла, ранена, рсзо, село, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 11:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 декабря около 10:00 россияне обстреляли Волчанск, предварительно из РСЗО. Также россияне нанесли авиаудар по селу Глушковка на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.".