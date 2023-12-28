Live
  • Чт 28.12.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 37.62
  • EUR 41.63

Дві жінки поранені, одна загинула внаслідок обстрілу Харківщини

Події 11:54   28.12.2023
Оксана Якушко
Дві жінки поранені, одна загинула внаслідок обстрілу Харківщини

28 грудня близько 10:00 військові рф обстріляли Вовчанськ, попередньо з РСЗВ. Також росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка на Харківщині, повідомили у Нацполіції.

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ травми отримали 63 та 66-річні місцеві мешканки. Старшу жінку госпіталізували до лікарні, де вона померла.

В селі Глушківка на Куп’янщині внаслідок авіаудару пошкоджені будинки, є витік газу з пошкоджених хат. За попередніми даними, поранена жінка.

На місце виїхали слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Читайте також: Головні новини Харкова 27.12: Обстріл Вовчанська – жінка загинула, є поранені

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Робота в Харкові й області: кому пропонують найбільші зарплати
Робота в Харкові й області: кому пропонують найбільші зарплати
28.12.2023, 13:10
Понад 1500 споживачів Козачої Лопані на Харківщині знову зі світлом
Понад 1500 споживачів Козачої Лопані на Харківщині знову зі світлом
28.12.2023, 12:07
Дві жінки поранені, одна загинула внаслідок обстрілу Харківщини
Дві жінки поранені, одна загинула внаслідок обстрілу Харківщини
28.12.2023, 11:54
Обігрівачі безкоштовно можуть отримати мешканці Харківської області та ВПО
Обігрівачі безкоштовно можуть отримати мешканці Харківської області та ВПО
28.12.2023, 09:44
Дві родини з дітьми із Куп’янська відпочинуть у Туреччині
Дві родини з дітьми із Куп’янська відпочинуть у Туреччині
28.12.2023, 11:02
Головні новини Харкова 28.12: Ударили по Вовчанську там, де годують людей
Головні новини Харкова 28.12: Ударили по Вовчанську там, де годують людей
28.12.2023, 12:20

Новини за темою:

07:45
Росіяни штурмували Синьківку й Іванівку ну Харківщині – Генштаб ЗСУ
19:34
Окрім Синьківки на Харківщині окупанти атакували Іванівку – Генштаб
07:21
Авіація РФ вдарила по 5 населених пунктах Харківщини, було 8 атак – Генштаб
19:13
Вісім атак та два авіаудари на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ
18:52
Ворог намагався прорвати оборону на Харківщині та бив з авіації – Генштаб

Ви читали новину: «Дві жінки поранені, одна загинула внаслідок обстрілу Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 11:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 грудня близько 10:00 військові рф обстріляли Вовчанськ, попередньо з РСЗВ. Також росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка на Харківщині, повідомили у Нацполіції.".