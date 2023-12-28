Дві жінки поранені, одна загинула внаслідок обстрілу Харківщини
28 грудня близько 10:00 військові рф обстріляли Вовчанськ, попередньо з РСЗВ. Також росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка на Харківщині, повідомили у Нацполіції.
Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ травми отримали 63 та 66-річні місцеві мешканки. Старшу жінку госпіталізували до лікарні, де вона померла.
В селі Глушківка на Куп’янщині внаслідок авіаудару пошкоджені будинки, є витік газу з пошкоджених хат. За попередніми даними, поранена жінка.
На місце виїхали слідчі, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, Вовчанск, глушковка, жінка, Нацполиция, обстріл, погибла, ранена, рсзо, село, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 11:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 грудня близько 10:00 військові рф обстріляли Вовчанськ, попередньо з РСЗВ. Також росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка на Харківщині, повідомили у Нацполіції.".