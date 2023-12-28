Головні новини Харкова 27.12: 9 атак росіян відбили на Куп’янському напрямку

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08:22

17 атак росіян і понад 15 населених пунктів Харківщини під вогнем росіян

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Лосівка, Бочкове Чугуївського району; Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

ЗСУ впродовж доби відбили 17 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Куп’янського району.

О 15:10 окупанти обстріляли село Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок, лінію електропередач. Без постраждалих.

Росіяни штурмували Сіньківку та Іванівку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

9 атак росіян відбили на Куп’янському напрямку українські захисники біля Сіньківки та на схід від Іванівки Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Іванівка також зазнала авіаційних ударів.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.