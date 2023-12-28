Не виключаємо ракетні атаки РФ по об’єктах енергетики Харківщини – Синєгубов
У разі ракетних атак росіян і тривалого відключення електроенергії підготували план дій, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Поліція працюватиме цілодобово, в разі відключень посилимо охоронні заходи важливих об’єктів. 275 службових авто з гучномовцями за необхідності транслюватимуть сигнал повітряної тривоги. В області розгорнули 928 Пунктів Незламності. Окрему увагу приділили питанню забезпечення населення мобільним зв’язком. В рази підвищили автономність роботи базових станцій в області за рахунок встановлення сучасного обладнання», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: объект энергетики, Олег Синегубов, отключение электричества, пункт незламності, ракетная атака, связь, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 22:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У разі ракетних атак росіян і тривалого відключення електроенергії підготували план дій, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".