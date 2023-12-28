Не виключаємо ракетні атаки РФ по об’єктах енергетики Харківщини – Синєгубов

У разі ракетних атак росіян і тривалого відключення електроенергії підготували план дій, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Поліція працюватиме цілодобово, в разі відключень посилимо охоронні заходи важливих об’єктів. 275 службових авто з гучномовцями за необхідності транслюватимуть сигнал повітряної тривоги. В області розгорнули 928 Пунктів Незламності. Окрему увагу приділили питанню забезпечення населення мобільним зв’язком. В рази підвищили автономність роботи базових станцій в області за рахунок встановлення сучасного обладнання», – розповів Синєгубов.