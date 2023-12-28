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Не исключаем ракетные атаки РФ по объектам энергетики Харьковщины – Синегубов

Общество 22:13   28.12.2023
Оксана Якушко
Не исключаем ракетные атаки РФ по объектам энергетики Харьковщины – Синегубов

В случае ракетных атак россиян и продолжительного отключения электроэнергии подготовили план действий, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Полиция будет работать круглосуточно, в случае отключений усилим охранные мероприятия важных объектов. 275 служебных авто с громкоговорителями при необходимости будут транслировать сигнал воздушной тревоги. В области развернули 928 Пунктів Незламності. Отдельное внимание уделят вопросу обеспечения населения мобильной связью. В разы повысили автономность работы базовых станций в области за счет установки современного оборудования», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 22:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В случае ракетных атак россиян и продолжительного отключения электроэнергии подготовили план действий, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".