Не исключаем ракетные атаки РФ по объектам энергетики Харьковщины – Синегубов
В случае ракетных атак россиян и продолжительного отключения электроэнергии подготовили план действий, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Полиция будет работать круглосуточно, в случае отключений усилим охранные мероприятия важных объектов. 275 служебных авто с громкоговорителями при необходимости будут транслировать сигнал воздушной тревоги. В области развернули 928 Пунктів Незламності. Отдельное внимание уделят вопросу обеспечения населения мобильной связью. В разы повысили автономность работы базовых станций в области за счет установки современного оборудования», — рассказал Синегубов.
Читайте также: Тяжелые бои на Купянщине: Синегубов сообщил, в каком случае объявят эвакуацию
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: объект энергетики, Олег Синегубов, отключение электричества, пункт незламності, ракетная атака, связь, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Не исключаем ракетные атаки РФ по объектам энергетики Харьковщины – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 22:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В случае ракетных атак россиян и продолжительного отключения электроэнергии подготовили план действий, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".