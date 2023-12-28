Головні новини Харкова 28.12: Ударили по Вовчанську там, де годують людей

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

12: 20

У Вовчанську шість разів вдарили по місцю, де годують людей – подробиці обстрілу

«Центр Вовчанська росіяни накрили з “градів” – били по місцю, де благодійники годують людей. Загинула жінка. Ударили шість разів – ворог цілився у скупчення людей, саме на тому місці біля супермаркету вранці роздавали безкоштовну їжу. Жінка старшого віку отримала серйозні поранення. До лікарні на своїй машині її повіз начальник слідчого відділу Владислав Єфаров. Він одним із перших прибув на місце», – повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Владислав Єфаров був на робочій нараді, коли почався обстріл. В адмінбудівлі здригнулися стіни, і за звуком чоловік зрозумів, що перші прильоти прийшлися в центр міста. Тому одразу поїхав туди.

На місці у натовпі люди вже намагалися допомогти пораненій літній жінці. Вона ще була притомна, і Владислав забрав її до свого авто, до лікарні поїхали разом з жінкою-медиком, яка проходила повз.

Але вже в дорозі медик помітила відсутність пульсу. А коли доїхали до лікарні, там вже констатували смерть.

Легке поранення отримала ще одна жінка, госпіталізація їй не знадобилася. В лікарні перебуває постраждалий чоловік, він був в тій машині, яка згоріла вщент після ворожого удару. Зараз лікарі надають йому допомогу.

А після обстрілу з “градів” росіяни відкрили вогонь з артилерії і продовжують гатити по мирним мешканцям, повідомив Болвінов.

11:14

Обстріл Вовчанська – жінка загинула, інша поранена

Близько 10 години росіяни обстріляли (попередньо з РСЗВ) Вовчанськ, що в Чугуївському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Також на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль», – розповів Синєгубов.

На місці працюють всі служби та правоохоронні органи.

08:22

17 атак росіян і понад 15 населених пунктів Харківщини під вогнем росіян

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Лосівка, Бочкове Чугуївського району; Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

ЗСУ впродовж доби відбили 17 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Куп’янського району.

О 15:10 окупанти обстріляли село Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок, лінію електропередач. Без постраждалих.

Росіяни штурмували Сіньківку та Іванівку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

9 атак росіян відбили на Куп’янському напрямку українські захисники біля Сіньківки та на схід від Іванівки Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Іванівка також зазнала авіаційних ударів.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.