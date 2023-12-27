Головні новини Харкова 27 грудня: нічна атака дронів, зведення Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

7:34

Українські захисники відбили вісім атак біля Синьківки та Петропавлівки Куп’янського району

Там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Авіаударів зазнали Варварівка, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ та Соболівка.

7:28

Вночі на Харківщині повітряна тривога оголошувалась один раз

Вона тривала з 2:16 до 3:46. Обстрілів інфраструктури Харкова не зафіксовано.

Інші ж регіони ворог атакував безпілотниками Shahed. Всього з 19:00 до 3:50 було запущено 46 дронів, 32 з яких збили сили ППО, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Більшість БпЛА, які не вдалося ліквідувати, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька дронів упали без наслідків. ППО працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.