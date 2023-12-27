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У Харківобленерго заявили про спробу захоплення олігархом Новинським

Економіка 16:07   27.12.2023
Олена Нагорна
У Харківобленерго заявили про спробу захоплення олігархом Новинським

В АТ “Харківобленерго” заявили про спробу захопити контроль над стратегічним підприємством, від якого залежить електропостачання всієї прифронтової області, підсанкційним олігархом Вадимом Новинським.

На другий рік повномасштабного вторгнення одіозний проросійський олігарх залишається акціонером обленерго через підконтрольну компанію “Смарт Холдинг” – їй належить майже 25% акцій, йдеться в офіційній заяві енергетичної компанії.

В обленерго нагадують, що президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Новинського ще у грудні 2022 року.

Він (Новинський – ред.) не мав права голосувати на загальних зборах АТ “Харківобленерго” через свою компанію. Вказане обмеження встановлюється законом і технічно забезпечується депозитарною установою, на рахунках якої перебувають акції Новинського, в даному випадку ТОВ “Стандарт”. Тобто держава, реалізуючи санкційну політику щодо таких осіб, чітко вказала: активи ми у вас заберемо пізніше, після запровадження дієвого механізму їхнього вилучення, але зараз ви як ворожі агенти не повинні впливати на управління цими активами… Проте напередодні загальних зборів АТ “Харківобленерго”, які відбулися 25 грудня, якимось незрозумілим чином акції Новинського знову стали голосуючими. При цьому на вказаних загальних зборах розглядалося питання обрання нового складу наглядової ради – органу, який призначає і звільняє керівництво товариства та вирішує інші важливі питання діяльності підприємства“, – йдеться у заяві обленерго.

Вказане, зазначили в компанії, стало можливим за сприяння підконтрольної “Смарт Холдингу” депозитарної установи, яка при заміні програмного забезпечення подала до ПАТ НДУ недостовірні дані без урахування санкцій, застосованих РНБО та затверджених указом президента України.

“Вищезазначені дії в умовах військової агресії та постійних атак ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури є недопустимими та повинні бути негайно припинені Службою безпеки України та Міністерством юстиції України”, – додали в обленерго.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 16:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” заявили про спробу захопити контроль над стратегічним підприємством, від якого залежить електропостачання всієї прифронтової області, підсанкційним олігархом Вадимом Новинським.".