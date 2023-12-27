Харьковоблэнерго заявило о попытке захвата подсанкционным олигархом Новинским

В АО «Харьковоблэнерго» заявили о попытке захватить контроль над стратегическим предприятием, от которого зависит электроснабжение всей прифронтовой области, подсанкционным олигархом Вадимом Новинским.

На второй год полномасштабного вторжения одиозный пророссийский олигарх остается акционером облэнерго через подконтрольную компанию «Смарт Холдинг» — ей принадлежит почти 25% акций, говорится в официальном заявлении энергетической компании.

В облэнерго напоминают, что президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Новинского еще в декабре 2022 года.

«Он (Новинский — ред.) не имел права голосовать на общем собрании АО «Харьковоблэнерго» через свою компанию. Указанное ограничение устанавливается законом и технически обеспечивается депозитарным учреждением, на счетах которого находятся акции Новинского, в данном случае ООО «Стандарт». То есть государство, реализуя санкционную политику в отношении таких лиц, четко указало: активы мы у вас заберем позже, после введения действенного механизма их изъятия, но сейчас вы как вражеские агенты не должны влиять на управление этими активами… Однако накануне общего собрания АО «Харьковоблэнерго», которое состоялось 25 декабря, каким-то непонятным образом акции Новинского снова стали голосующими. При этом на указанном общем собрании рассматривался вопрос избрания нового состава наблюдательного совета — органа, который назначает и увольняет руководство общества и решает другие важные вопросы деятельности предприятия», — говорится в заявлении облэнерго.

Указанное, отметили в компании, стало возможным при содействии подконтрольного «Смарт Холдингу» депозитарного учреждения, которое при замене программного обеспечения подало в ПАО НДУ недостоверные данные без учета санкций, примененных СНБО и утвержденных указом президента Украины.

«Вышеупомянутые действия в условиях военной агрессии и постоянных атак врага на объекты энергетической инфраструктуры являются недопустимыми и должны быть немедленно прекращены Службой безопасности Украины и Министерством юстиции Украины», — добавили в облэнерго.