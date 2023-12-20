На Дергачевщине под Харьковом вернули свет в два села, следующая Цуповка

В селах Лобановка и Токаревка Вторая Дергачевской громады Харьковского района полностью восстановили электроснабжение. До войны в обоих населенных пунктах насчитывалось более сотни точек учета. Сейчас во Второй Токаревке проживают пять семей, в Лобановке — 25.

Чтобы дойти до Лобановки и Токаревки Второй энергетикам нужно было сначала восстановить участок высоковольтной воздушной линии 10 кВ «Цуповка». Сейчас все жители этих сел — со светом, отмечают в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

«Вблизи этой линии проходил фронт, поэтому территория здесь была плотно заминирована. Саперам долго пришлось работать, чтобы обследовать трассы линий электропередачи и расчистить их от взрывчатки», — рассказал мастер Дергачевского РЭС Евгений Зубенко.

По его словам, работы осложнялись погодными условиями — особенно мешал снег.

Следующим селом, где еще в этом году будут подключены первые потребители, должна стать Цуповка. Энергетики уже начали там восстановительные работы.



Фото: Харьковоблэнерго