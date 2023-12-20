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На Дергачевщине под Харьковом вернули свет в два села, следующая Цуповка

Общество 18:41   20.12.2023
Елена Нагорная
На Дергачевщине под Харьковом вернули свет в два села, следующая Цуповка Фото: Харьковоблэнерго

В селах Лобановка и Токаревка Вторая Дергачевской громады Харьковского района полностью восстановили электроснабжение. До войны в обоих населенных пунктах насчитывалось более сотни точек учета. Сейчас во Второй Токаревке проживают пять семей, в Лобановке — 25.

Чтобы дойти до Лобановки и Токаревки Второй энергетикам нужно было сначала восстановить участок высоковольтной воздушной линии 10 кВ «Цуповка». Сейчас все жители этих сел — со светом, отмечают в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

«Вблизи этой линии проходил фронт, поэтому территория здесь была плотно заминирована. Саперам долго пришлось работать, чтобы обследовать трассы линий электропередачи и расчистить их от взрывчатки», — рассказал мастер Дергачевского РЭС Евгений Зубенко.

По его словам, работы осложнялись погодными условиями — особенно мешал снег.

Следующим селом, где еще в этом году будут подключены первые потребители, должна стать Цуповка. Энергетики уже начали там восстановительные работы.


Фото: Харьковоблэнерго

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 18:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селах Лобановка и Токаревка Вторая Дергачевской громады Харьковского района полностью восстановили электроснабжение. До войны в обоих населенных пунктах насчитывалось более сотни точек учета. Сейчас во Второй Токаревке проживают пять семей, в Лобановке — 25.".