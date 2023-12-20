На Дергачевщине под Харьковом вернули свет в два села, следующая Цуповка
В селах Лобановка и Токаревка Вторая Дергачевской громады Харьковского района полностью восстановили электроснабжение. До войны в обоих населенных пунктах насчитывалось более сотни точек учета. Сейчас во Второй Токаревке проживают пять семей, в Лобановке — 25.
Чтобы дойти до Лобановки и Токаревки Второй энергетикам нужно было сначала восстановить участок высоковольтной воздушной линии 10 кВ «Цуповка». Сейчас все жители этих сел — со светом, отмечают в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».
«Вблизи этой линии проходил фронт, поэтому территория здесь была плотно заминирована. Саперам долго пришлось работать, чтобы обследовать трассы линий электропередачи и расчистить их от взрывчатки», — рассказал мастер Дергачевского РЭС Евгений Зубенко.
По его словам, работы осложнялись погодными условиями — особенно мешал снег.
Следующим селом, где еще в этом году будут подключены первые потребители, должна стать Цуповка. Энергетики уже начали там восстановительные работы.
Фото: Харьковоблэнерго
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Дергачи, лобановка, облэнерго, світло, свет, токаревка вторая, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селах Лобановка и Токаревка Вторая Дергачевской громады Харьковского района полностью восстановили электроснабжение. До войны в обоих населенных пунктах насчитывалось более сотни точек учета. Сейчас во Второй Токаревке проживают пять семей, в Лобановке — 25.".