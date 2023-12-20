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На Дергачівщині під Харковом повернули світло у два села, наступна Цупівка

Суспільство 18:41   20.12.2023
Олена Нагорна
На Дергачівщині під Харковом повернули світло у два села, наступна Цупівка

У селах Лобанівка та Токарівка Друга Дергачівської громади Харківського району повністю відновили електропостачання. До війни в обох населених пунктах було більше ніж сотня точок обліку. Наразі у Токарівці Другій проживають п’ять сімей, у Лобанівці – 25.

Щоб дійти до Лобанівки та Токарівки Другої енергетикам потрібно було спочатку відновити ділянку високовольтної повітряної лінії 10 кВ “Цупівка”. Наразі всі мешканці цих сіл – зі світлом, зазначають у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

Поблизу цієї лінії проходив фронт, тож територія тут була щільно замінована. Саперам довго довелося працювати, щоб обстежити траси ліній електропередачі та розчистити їх від вибухівки“, – розповів майстер Дергачівського РЕМ Євген Зубенко.

За його словами, роботи ускладнювалися погодними умовами – особливо заважав сніг.

Наступним селом, де ще цього року будуть підключені перші споживачі, має стати Цупівка. Енергетики вже розпочали там відновлювальні роботи.


Фото: Харківобленерго

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 18:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селах Лобанівка та Токарівка Друга Дергачівської громади Харківського району повністю відновили електропостачання. До війни в обох населених пунктах було більше ніж сотня точок обліку. Наразі у Токарівці Другій проживають п’ять сімей, у Лобанівці – 25.".