На Дергачівщині під Харковом повернули світло у два села, наступна Цупівка

У селах Лобанівка та Токарівка Друга Дергачівської громади Харківського району повністю відновили електропостачання. До війни в обох населених пунктах було більше ніж сотня точок обліку. Наразі у Токарівці Другій проживають п’ять сімей, у Лобанівці – 25.

Щоб дійти до Лобанівки та Токарівки Другої енергетикам потрібно було спочатку відновити ділянку високовольтної повітряної лінії 10 кВ “Цупівка”. Наразі всі мешканці цих сіл – зі світлом, зазначають у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

“Поблизу цієї лінії проходив фронт, тож територія тут була щільно замінована. Саперам довго довелося працювати, щоб обстежити траси ліній електропередачі та розчистити їх від вибухівки“, – розповів майстер Дергачівського РЕМ Євген Зубенко.

За його словами, роботи ускладнювалися погодними умовами – особливо заважав сніг.

Наступним селом, де ще цього року будуть підключені перші споживачі, має стати Цупівка. Енергетики вже розпочали там відновлювальні роботи.



Фото: Харківобленерго