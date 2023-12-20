На Дергачівщині під Харковом повернули світло у два села, наступна Цупівка
У селах Лобанівка та Токарівка Друга Дергачівської громади Харківського району повністю відновили електропостачання. До війни в обох населених пунктах було більше ніж сотня точок обліку. Наразі у Токарівці Другій проживають п’ять сімей, у Лобанівці – 25.
Щоб дійти до Лобанівки та Токарівки Другої енергетикам потрібно було спочатку відновити ділянку високовольтної повітряної лінії 10 кВ “Цупівка”. Наразі всі мешканці цих сіл – зі світлом, зазначають у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.
“Поблизу цієї лінії проходив фронт, тож територія тут була щільно замінована. Саперам довго довелося працювати, щоб обстежити траси ліній електропередачі та розчистити їх від вибухівки“, – розповів майстер Дергачівського РЕМ Євген Зубенко.
За його словами, роботи ускладнювалися погодними умовами – особливо заважав сніг.
Наступним селом, де ще цього року будуть підключені перші споживачі, має стати Цупівка. Енергетики вже розпочали там відновлювальні роботи.
Фото: Харківобленерго
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Дергачі, лобановка, облэнерго, світло, токаревка вторая, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 18:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селах Лобанівка та Токарівка Друга Дергачівської громади Харківського району повністю відновили електропостачання. До війни в обох населених пунктах було більше ніж сотня точок обліку. Наразі у Токарівці Другій проживають п’ять сімей, у Лобанівці – 25.".