Окрім Синьківки на Харківщині окупанти атакували Іванівку – Генштаб

Українські захисники на Харківщині відбили вісім атак військ РФ біля села Синьківка та на схід від села Іванівка Куп’янського району.

Також поблизу Іванівки супротивник завдав авіаудару, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Лосівка, Бочкове та Красне Перше на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.