Окрім Синьківки на Харківщині окупанти атакували Іванівку – Генштаб
Українські захисники на Харківщині відбили вісім атак військ РФ біля села Синьківка та на схід від села Іванівка Куп’янського району.
Також поблизу Іванівки супротивник завдав авіаудару, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Лосівка, Бочкове та Красне Перше на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, ивановка, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 19:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили вісім атак військ РФ біля села Синьківка та на схід від села Іванівка Куп’янського району.".