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Окрім Синьківки на Харківщині окупанти атакували Іванівку – Генштаб

Події 19:34   27.12.2023
Олена Нагорна
Окрім Синьківки на Харківщині окупанти атакували Іванівку – Генштаб

Українські захисники на Харківщині відбили вісім атак військ РФ біля села Синьківка та на схід від села Іванівка Куп’янського району.

Також поблизу Іванівки супротивник завдав авіаудару, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Лосівка, Бочкове та Красне Перше на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

Читайте також: Важкі бої на Куп’янщині: Синєгубов повідомив, в якому разі оголосять евакуацію 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 19:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили вісім атак військ РФ біля села Синьківка та на схід від села Іванівка Куп’янського району.".