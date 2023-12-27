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Помимо Синьковки на Харьковщине оккупанты атаковали Ивановку — Генштаб

Происшествия 19:34   27.12.2023
Елена Нагорная
Помимо Синьковки на Харьковщине оккупанты атаковали Ивановку — Генштаб

Украинские защитники на Харьковщине отбили восемь атак войск РФ возле села Синьковка и к востоку от села Ивановка Купянского района.

Также вблизи Ивановки противник нанес авиаудар, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Лосевка, Бочковое и Красное Первое на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 19:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине отбили восемь атак войск РФ возле села Синьковка и к востоку от села Ивановка Купянского района.".