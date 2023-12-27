Помимо Синьковки на Харьковщине оккупанты атаковали Ивановку — Генштаб
Украинские защитники на Харьковщине отбили восемь атак войск РФ возле села Синьковка и к востоку от села Ивановка Купянского района.
Также вблизи Ивановки противник нанес авиаудар, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Лосевка, Бочковое и Красное Первое на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, ивановка, купянское направление, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 19:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине отбили восемь атак войск РФ возле села Синьковка и к востоку от села Ивановка Купянского района.".