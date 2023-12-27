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Японцю Фумінорі заборонили збирати гроші біля Нікольського – реакція Терехова

Суспільство 13:23   27.12.2023
Олена Нагорна
Японцю Фумінорі заборонили збирати гроші біля Нікольського – реакція Терехова

Волонтер із Японії Фумінорі Цучіко, який після початку повномасштабної війни переїхав в Харків, відкрив кафе на Салтівці та безплатно годує в ньому людей, заявив, що у переході біля торговельного центру “Нікольський” йому заборонили збирати гроші на свою діяльність.

Як розповів волонтер у своєму інстаграмі, до нього підійшов представник торговельного центру, заборонив збирати кошти та викликав поліцію.

Фумінорі зазначив, що був здивований, адже збирав там добровільні пожертви вже понад місяць. Волонтер наголосив, що повернеться на те саме місце наступного дня.

 

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Публікація від Fuminori Tsuchiko (@fuminori_tsuchiko)

На ситуацію відреагував мер Ігор Терехов. Він повідомив, що переговорив із керівництвом торговельного центру.

Ми домовилися, що Фумінорі більше ніхто не заважатиме. Керівництво ТРЦ поділяє мою позицію щодо важливості єдності в місті та країні“, – написав Терехов.

Нагадаємо, 75-річний японець Фумінорі Цучіко на третій місяць повномасштабного вторгнення потрапив у харківський метрополітен, який тоді служив бомбосховищем. Чоловік жив із людьми у підземці, як він каже, щоб їх підтримати, після чого продав будинок в Японії та переїхав у Харків, на Салтівку. Там за підтримки благодійників з Японії та України він відкрив кафе, в якому безплатно годує людей гарячими обідами та пиріжками. За свою діяльність волонтер був відзначений президентською нагородою «Національна легенда України».

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Японцю Фумінорі заборонили збирати гроші біля Нікольського – реакція Терехова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 13:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтер із Японії Фумінорі Цучіко, який після початку повномасштабної війни переїхав в Харків, відкрив кафе на Салтівці та безплатно годує в ньому людей, заявив, що у переході біля торговельного центру “Нікольський” йому заборонили збирати гроші на свою діяльність.".