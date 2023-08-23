Національна легенда України: Зеленський нагородив японця Фумінорі з Харкова
Володимир Зеленський вручив президентську нагороду “Національна легенда України” Фумінорі Цучіко – японському волонтеру, який після початку повномасштабної війни переїхав в Харків, за свої гроші відкрив кафе на Салтівці та годує в ньому людей безплатними обідами.
“Серед усього нашого народу дуже багато видатних людей. Велика вдячність цьогорічним лауреатам відзнаки «Національна легенда України». Кожного й кожну цінуємо, кожному й кожній вдячні“, – написав Зеленський у телеграмі.
Фото: Офіс президента
Нагадаємо, 75-річний японець Фумінорі Цучіко на третій місяць повномасштабного вторгнення потрапив до харківського метрополітену, який тоді служив бомбосховищем. Чоловік жив із людьми у підземці, як він каже, щоб їх підтримати, після чого продав будинок в Японії та переїхав у Харків, на Салтівку. Там він відкрив кафе, в якому безплатно годує людей гарячими обідами та пиріжками.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 22:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Володимир Зеленський вручив президентську нагороду “Національна легенда України” Фумінорі Цучіко – японському волонтеру, який після початку повномасштабної війни переїхав в Харків, за свої гроші відкрив кафе на Салтівці та годує в ньому людей безплатними обідами.".