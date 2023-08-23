Национальная легенда Украины: Зеленский наградил японца Фуминори из Харькова

Владимир Зеленский вручил президентскую награду «Национальная легенда Украины» Фуминори Цучико — японскому волонтеру, который после начала полномасштабной войны переехал в Харьков, за свои деньги открыл кафе на Салтовке и кормит в нем людей бесплатными обедами.

«Среди всего нашего народа очень много выдающихся людей. Большая благодарность нынешним лауреатам награды «Национальная легенда Украины». Каждого и каждую ценим, каждому и каждой благодарны», — написал Зеленский в Telegram.



Фото: Офис президента

Напомним, 75-летний японец Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, который тогда служил бомбоубежищем. Мужчина жил с людьми в подземке, как он говорит, чтобы их поддержать, после чего продал дом в Японии и переехал в Харьков, на Салтовку. Там он открыл кафе, в котором бесплатно кормит людей горячими обедами и пирожками.