Национальная легенда Украины: Зеленский наградил японца Фуминори из Харькова
Владимир Зеленский вручил президентскую награду «Национальная легенда Украины» Фуминори Цучико — японскому волонтеру, который после начала полномасштабной войны переехал в Харьков, за свои деньги открыл кафе на Салтовке и кормит в нем людей бесплатными обедами.
«Среди всего нашего народа очень много выдающихся людей. Большая благодарность нынешним лауреатам награды «Национальная легенда Украины». Каждого и каждую ценим, каждому и каждой благодарны», — написал Зеленский в Telegram.
Фото: Офис президента
Напомним, 75-летний японец Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, который тогда служил бомбоубежищем. Мужчина жил с людьми в подземке, как он говорит, чтобы их поддержать, после чего продал дом в Японии и переехал в Харьков, на Салтовку. Там он открыл кафе, в котором бесплатно кормит людей горячими обедами и пирожками.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 22:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Владимир Зеленский вручил президентскую награду «Национальная легенда Украины» Фуминори Цучико — японскому волонтеру, который после начала полномасштабной войны переехал в Харьков, за свои деньги открыл кафе на Салтовке и кормит в нем людей бесплатными обедами.".