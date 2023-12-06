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Японець Фумінорі став Святим Миколаєм для харківських дітей (відео)

Репортаж 21:00   06.12.2023
Елена Нагорная
Японець Фумінорі став Святим Миколаєм для харківських дітей (відео)

Волонтер з Японії Фумінорі Цучіко, який після початку повномасштабної війни переїхав до Харкова, провів свято для малечі в одному з освітньо-культурних центрів міста. Казкові персонажі – сніговик Олаф та принцеса Ельза – влаштували рухливі ігри та конкурси. 75-річний волонтер не залишався осторонь і брав участь в активностях.

На свято запросили близько пів сотні дітей. Фумінорі зізнався, що одягнути костюм Святого Миколая було його мрією. Юним гостям свята він передав солодкі подарунки.

“Я люблю дітей. Діти – це надія та майбутнє України. Дуже-дуже багато дітей чекають, коли ця війна скінчиться”, – зазначив волонтер.

Також він розповів, що в Японії немає Дня Святого Миколая, однак відзначають Різдво та Новий рік.

“В Японії дуже багато людей є буддистами. Але 24-го – Святвечір. 25-го – Різдво. Японці багато п’ють та їдять. Батьки, мами, бабусі – дарують подарунки дітям. Дуже добре. В Японії так само”, – пояснив Цучіко.

Волонтер додав, що продовжує годувати людей безплатними обідами у своєму FuMi Caffe на Салтівці.

Нагадаємо, 75-річний японець Фумінорі Цучіко на третій місяць повномасштабного вторгнення потрапив до харківського метрополітену, який тоді служив бомбосховищем. Чоловік жив із людьми у підземці, як він каже, щоб їх підтримати, після чого продав будинок в Японії та переїхав у Харків, на Салтівку. Там за підтримки благодійників з Японії та України він відкрив кафе, в якому безплатно годує людей гарячими обідами та пиріжками.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 21:00;

  • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтер з Японії Фумінорі Цучіко, який після початку повномасштабної війни переїхав до Харкова, провів свято для малечі в одному з освітньо-культурних центрів міста. Казкові персонажі – сніговик Олаф та принцеса Ельза – влаштували рухливі ігри та конкурси. 75-річний волонтер не залишався осторонь і брав участь в активностях.".