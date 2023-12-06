Японец Фуминори стал Святым Николаем для харьковских детей (видео)
Волонтер из Японии Фуминори Цучико, который после начала полномасштабной войны переехал в Харьков, провел праздник для малышей в одном из образовательно-культурных центров города. Сказочные персонажи — снеговик Олаф и принцесса Эльза — устроили подвижные игры и конкурсы. 75-летний волонтер не оставался в стороне и участвовал в активностях.
На праздник пригласили около полусотни детей. Фуминори признался, что одеть костюм Святого Николая было его мечтой. Юным гостям праздника он передал сладкие подарки.
«Я люблю детей. Дети — это надежда и будущее Украины. Очень-очень много детей ждут, когда эта война закончится», — отметил волонтер.
Также он рассказал, что в Японии нет Дня Святого Николая, однако отмечают Рождество и Новый год.
«В Японии очень много людей являются буддистами. Но 24-го — Сочельник. 25-го — Рождество. Японцы много пьют и едят. Папы, мамы, бабушки — дарят подарки детям. Очень хорошо. В Японии так же», — пояснил Цучико.
Волонтер добавил, что продолжает кормить людей бесплатными обедами в своем FuMi Caffe на Салтовке.
Напомним, японец Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, который тогда служил бомбоубежищем. Мужчина жил с людьми в подземке, как он говорит, чтобы их поддержать, после чего продал дом в Японии и переехал в Харьков, на Салтовку. Там при поддержке благотворителей из Японии и Украины он открыл кафе, в котором бесплатно кормит людей горячими обедами и пирожками.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: волонтер, День Святого Николая, святой николай, фуминори, Харьков., цучико, японец;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтер из Японии Фуминори Цучико, который после начала полномасштабной войны переехал в Харьков, провел праздник для малышей в одном из образовательно-культурных центров города. Сказочные персонажи — снеговик Олаф и принцесса Эльза — устроили подвижные игры и конкурсы. 75-летний волонтер не оставался в стороне и участвовал в активностях.".