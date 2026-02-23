Live

«Не доехал»: РФ атаковала авто известного волонтера на Харьковщине (фото)

Общество 16:43   23.02.2026
Виктория Яковенко
«Не доехал»: РФ атаковала авто известного волонтера на Харьковщине (фото) Фото: Денис Христов

Украинский волонтер Денис Христов («Голландец») сообщил, что попал под вражеский обстрел, когда ехал проводить эвакуацию в село Гусинка Купянского района.

«Ну вот и я съездил на эвакуацию в Гусинку на Купянщине. Вернее, не доехал. Хотите прикол, возвращаюсь своим ходом. Если не вытеку по дороге в Харьков, напишу свое стандартное сообщение узким пилотам бпла», — написал Христов.

Он опубликовал фото поврежденного автомобиля, а также селфи с окровавленным лицом.

волонтер попал под обстрел на Харьковщине
Фото: Денис Христов

Отметим, что до полномасштабного вторжения Денис Христов был ведущим одного из музыкальных телеканалов. После 24 февраля 2022 года он занимается эвакуацией населения с прифронтовых территорий.

Читайте также: На севере Харьковщины враг сегодня не атаковал: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Последствия удара по Харькову 23 февраля показала мэрия (фото)
Последствия удара по Харькову 23 февраля показала мэрия (фото)
23.02.2026, 11:35
Новости Харькова — главное 23 февраля: взрывы утром; БпЛА убил гражданского
Новости Харькова — главное 23 февраля: взрывы утром; БпЛА убил гражданского
23.02.2026, 17:57
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
Сегодня 23 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 февраля 2026: какой праздник и день в истории
23.02.2026, 06:00
Харьков под ракетной атакой: взрывы гремят 23 февраля: данные Терехова
Харьков под ракетной атакой: взрывы гремят 23 февраля: данные Терехова
23.02.2026, 07:07
«Шахед» атаковал вечером Харьков: Терехов сообщил о «прилете» у частного дома
«Шахед» атаковал вечером Харьков: Терехов сообщил о «прилете» у частного дома
23.02.2026, 17:48

Новости по теме:

22.01.2026
Россияне ударили дроном по машине «скорой» в Харьковской области
05.10.2025
Два человека погибли, пострадала волонтер — атаки БпЛА на Харьковщине
22.09.2025
В Купянске подорвалась волонтерка: женщину эвакуировали копы
08.06.2025
Отключать мобильную связь во время атак БпЛА предлагает волонтер из Харькова
02.05.2025
В Харькове попался псевдоволонтер – прокуратура о схеме мужчины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Не доехал»: РФ атаковала авто известного волонтера на Харьковщине (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский волонтер Денис Христов («Голландец») сообщил, что попал под вражеский обстрел, когда ехал проводить эвакуацию в село Гусинка Купянского района.".