«Не доехал»: РФ атаковала авто известного волонтера на Харьковщине (фото)

Украинский волонтер Денис Христов («Голландец») сообщил, что попал под вражеский обстрел, когда ехал проводить эвакуацию в село Гусинка Купянского района.

«Ну вот и я съездил на эвакуацию в Гусинку на Купянщине. Вернее, не доехал. Хотите прикол, возвращаюсь своим ходом. Если не вытеку по дороге в Харьков, напишу свое стандартное сообщение узким пилотам бпла», — написал Христов.

Он опубликовал фото поврежденного автомобиля, а также селфи с окровавленным лицом.

Отметим, что до полномасштабного вторжения Денис Христов был ведущим одного из музыкальных телеканалов. После 24 февраля 2022 года он занимается эвакуацией населения с прифронтовых территорий.