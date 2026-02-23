«Не доехал»: РФ атаковала авто известного волонтера на Харьковщине (фото)
Фото: Денис Христов
Украинский волонтер Денис Христов («Голландец») сообщил, что попал под вражеский обстрел, когда ехал проводить эвакуацию в село Гусинка Купянского района.
«Ну вот и я съездил на эвакуацию в Гусинку на Купянщине. Вернее, не доехал. Хотите прикол, возвращаюсь своим ходом. Если не вытеку по дороге в Харьков, напишу свое стандартное сообщение узким пилотам бпла», — написал Христов.
Он опубликовал фото поврежденного автомобиля, а также селфи с окровавленным лицом.
Отметим, что до полномасштабного вторжения Денис Христов был ведущим одного из музыкальных телеканалов. После 24 февраля 2022 года он занимается эвакуацией населения с прифронтовых территорий.
Читайте также: На севере Харьковщины враг сегодня не атаковал: данные Генштаба ВСУ на 16:00
