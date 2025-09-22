В Купянске подорвалась волонтерка: женщину эвакуировали копы

Накануне, 21 сентября, в Купянске пострадала 45-летняя женщина.

Как оказалось, 45-летняя волонтерка на лестнице школы женщина наступила на неизвестный взрывной предмет.

«В результате взрыва пострадавшая получила взрывное ранение и перелом ноги. Сотрудники полиции вывезли раненую женщину из города Купянск в более безопасное место», – сообщили в полиции.

После чего женщину доставили в больницу.

«Уважаемые граждане, на территориях, где ведутся активные боевые действия, минная опасность очень высока. Будьте внимательны! Не подходите и не трогайте подозрительные предметы. В случае обнаружения опасного предмета звоните по специальным линиям «101» или «102», – напомнили копы.

Напомним, утром 22 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в результате российских атак на Харьковщине погиб мужчина, еще пять человек получили ранения.