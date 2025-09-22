Live
Пятеро раненых и один погибший – последствия агрессии РФ на Харьковщине

Происшествия 08:59   22.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пятеро раненых и один погибший – последствия агрессии РФ на Харьковщине Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Что обстреляли и какие последствия российских атак в Харьковской области, рассказал утром 22 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В пос. Борова погиб 47-летний мужчина, пострадали 52-летний и 60-летний мужчины; в пос. Купянск-Узловой Купянской громады пострадал 72-летний мужчина; в с. Новониколаевка Шевченковской громады пострадали 37-летний и 35-летний мужчины», – сообщил Синегубов.

Кроме того, в Купянске пострадала 45-летняя женщина – она подорвалась на неизвестном взрывном устройстве. Также за помощью медиков обратился 62-летний мужчина, который получил ранения еще 19 сентября в селе Глушковка Куриловской громады.

В течение суток россияне выпустили по области:

  • КАБ;
  • пять БпЛА типа «Герань-2»;
  • два fpv-дрона.

«В Купянском районе поврежден многоквартирный дом (сел. Купянск-Узловой), частный дом (пос. Великий Бурлук), автомобиль (с. Новониколаевка)», – рассказал начальник ХОВА.

В Боровой Изюмского района в результате атак РФ поврежден автомобиль, а в Чугуевском районе под обстрел попал лицей.

Читайте также: Почти два десятка боев было на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
