П’ятеро поранених та один загиблий – наслідки агресії РФ на Харківщині
Що обстріляли та які наслідки російських атак у Харківській області, розповів вранці 22 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Борова загинув 47-річний чоловік, постраждали 52-річний і 60-річний чоловіки; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждав 72-річний чоловік; у с. Новомиколаївка Шевченківської громади постраждали 37-річний і 35-річний чоловіки”, – повідомив Синєгубов.
Крім того, у Куп’янську постраждала 45-річна жінка – вона підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Також за допомогою медиків звернувся 62-річний чоловік, який отримав поранення ще 19 вересня у селі Глушківка Курилівської громади.
Протягом доби росіяни випустили по області:
- КАБ;
- п’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- два fpv-дрони.
“У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Куп’янськ-Вузловий), приватний будинок (сел. Великий Бурлук), автомобіль (с. Новомиколаївка)”, – розповів начальник ХОВА.
У Боровій Ізюмського району внаслідок атак РФ пошкоджений автомобіль, а у Чугуївському районі під обстрілом опинився ліцей.
