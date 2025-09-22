П’ятеро поранених та один загиблий – наслідки агресії РФ на Харківщині

Що обстріляли та які наслідки російських атак у Харківській області, розповів вранці 22 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Борова загинув 47-річний чоловік, постраждали 52-річний і 60-річний чоловіки; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждав 72-річний чоловік; у с. Новомиколаївка Шевченківської громади постраждали 37-річний і 35-річний чоловіки”, – повідомив Синєгубов.

Крім того, у Куп’янську постраждала 45-річна жінка – вона підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Також за допомогою медиків звернувся 62-річний чоловік, який отримав поранення ще 19 вересня у селі Глушківка Курилівської громади.

Протягом доби росіяни випустили по області:

КАБ;

п’ять БпЛА типу “Герань-2”;

два fpv-дрони.

“У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Куп’янськ-Вузловий), приватний будинок (сел. Великий Бурлук), автомобіль (с. Новомиколаївка)”, – розповів начальник ХОВА.

У Боровій Ізюмського району внаслідок атак РФ пошкоджений автомобіль, а у Чугуївському районі під обстрілом опинився ліцей.