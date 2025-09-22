Майже два десятки боїв було на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ
Про бої на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямах поінформував Генштаб ЗСУ.
Так на півночі області зафіксували 13 атак РФ біля Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському напрямку росіяни намагалися прорватися шість разів біля Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 5469 обстрілів, зокрема 235 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6470 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.
За даними Генштабу ЗСУ, втрати окупантів такі:
