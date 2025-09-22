Live
Почти два десятка боев было на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ

Украина 08:10   22.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Почти два десятка боев было на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ

О боях на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях проинформировал Генштаб ВСУ.

Так на севере области зафиксировали 13 атак РФ около Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении россияне пытались прорваться шесть раз возле Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес 94 авиационных удара, сбросив 191 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, произвел 5469 обстрелов, в том числе 235 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6470 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

По данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов следующие:

Читайте также: Россияне жалуются, что на севере от Харькова их используют как пушечное мясо

Автор: Николь Костенко-Лагутина
