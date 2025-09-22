Почти два десятка боев было на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ
О боях на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях проинформировал Генштаб ВСУ.
Так на севере области зафиксировали 13 атак РФ около Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении россияне пытались прорваться шесть раз возле Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес 94 авиационных удара, сбросив 191 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, произвел 5469 обстрелов, в том числе 235 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6470 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.
По данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов следующие:
Читайте также: Россияне жалуются, что на севере от Харькова их используют как пушечное мясо
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Почти два десятка боев было на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 сентября 2025 в 08:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях проинформировал Генштаб ВСУ.".