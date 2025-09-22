У Куп’янську підірвалася волонтерка: жінку евакуювали копи
Напередодні, 21 вересня, у Куп’янську постраждала 45-річна жінка.
Як виявилося, 45-річна волонтерка на сходах школи жінка наступила на невідомий вибуховий предмет.
“Внаслідок вибуху потерпіла дістала вибухове поранення та перелом ноги. Працівники поліції вивезли поранену жінку з міста Куп’янськ у більш безпечне місце”, – повідомили в поліції.
Після чого жінку доправили до лікарні.
“Шановні громадяни, на територіях, де ведуться активні бойові дії, мінна небезпека є дуже високою. Будьте уважні! Не підходьте та не торкайтеся підозрілих предметів. У разі виявлення небезпечного предмета телефонуйте на спеціальні лінії “101” чи “102”, – нагадали копи.
Нагадаємо, вранці 22 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок російських атак на Харківщині загинув чоловік, ще п’ять людей отримали поранення.
Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 11:51
