У Куп’янську підірвалася волонтерка: жінку евакуювали копи

Події 11:51   22.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Куп'янську підірвалася волонтерка: жінку евакуювали копи

Напередодні, 21 вересня, у Куп’янську постраждала 45-річна жінка. 

Як виявилося, 45-річна волонтерка на сходах школи жінка наступила на невідомий вибуховий предмет.

“Внаслідок вибуху потерпіла дістала вибухове поранення та перелом ноги. Працівники поліції вивезли поранену жінку з міста Куп’янськ у більш безпечне місце”, – повідомили в поліції.

Після чого жінку доправили до лікарні.

“Шановні громадяни, на територіях, де ведуться активні бойові дії, мінна небезпека є дуже високою. Будьте уважні! Не підходьте та не торкайтеся підозрілих предметів. У разі виявлення небезпечного предмета телефонуйте на спеціальні лінії “101” чи “102”, – нагадали копи.

Нагадаємо, вранці 22 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок російських атак на Харківщині загинув чоловік, ще п’ять людей отримали поранення.

Читайте також: У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив про «приліт» за містом

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
