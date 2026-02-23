«Не доїхав»: РФ атакувала авто відомо волонтера на Харківщині (фото)
Фото: Денис Христов
Український волонтер Денис Христов («Голландець») повідомив, що потрапив під ворожий обстріл, коли їхав проводити евакуацію в село Гусинка Куп’янського району.
«Ну от і я зʼїздив на евакуацію в Гусинку,що на Купʼянщині. Верніше ,не доїхав. Хочете прикол, повертаюсь своїм ходом. Якщо не витіку по дорозі в Харків, напишу своє стандартне повідомлення узкім пілотам бпла», – написав Христов.
Він опублікував фото пошкодженого авто, а також селфі із закривавленим обличчям.
Зазначимо, до повномасштабного вторгнення Денис Христов був ведучим одного з музичних телеканалів. Після 24 лютого 2022-го він займається евакуацією населення із прифронтових територій.
Читайте також: На півночі Харківщини ворог сьогодні не атакував: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: волонтер, обстріл, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Не доїхав»: РФ атакувала авто відомо волонтера на Харківщині (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2026 в 16:43;