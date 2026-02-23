Live

«Не доїхав»: РФ атакувала авто відомо волонтера на Харківщині (фото)

Суспільство 16:43   23.02.2026
Вікторія Яковенко
«Не доїхав»: РФ атакувала авто відомо волонтера на Харківщині (фото) Фото: Денис Христов

Український волонтер Денис Христов («Голландець») повідомив, що потрапив під ворожий обстріл, коли їхав проводити евакуацію в село Гусинка Куп’янського району.

«Ну от і я зʼїздив на евакуацію в Гусинку,що на Купʼянщині. Верніше ,не доїхав. Хочете прикол, повертаюсь своїм ходом. Якщо не витіку по дорозі в Харків, напишу своє стандартне повідомлення узкім пілотам бпла», – написав Христов.

Він опублікував фото пошкодженого авто, а також селфі із закривавленим обличчям.

волонтер попал под обстрел на Харьковщине
Фото: Денис Христов

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення Денис Христов був ведучим одного з музичних телеканалів. Після 24 лютого 2022-го він займається евакуацією населення із прифронтових територій.

Читайте також: На півночі Харківщини ворог сьогодні не атакував: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Шахед» атакував Харків: Терехов повідомив про «приліт» біля приватного дому
«Шахед» атакував Харків: Терехов повідомив про «приліт» біля приватного дому
23.02.2026, 17:48
Харків готується до весни? У місті встановлюють декорації – соцмережі (відео)
Харків готується до весни? У місті встановлюють декорації – соцмережі (відео)
23.02.2026, 14:26
Харків все ще студентська столиця України? Думка Міністерства освіти (відео)
Харків все ще студентська столиця України? Думка Міністерства освіти (відео)
23.02.2026, 15:25
«Не доїхав»: РФ атакувала авто відомо волонтера на Харківщині (фото)
«Не доїхав»: РФ атакувала авто відомо волонтера на Харківщині (фото)
23.02.2026, 16:43
У гуртожитку для переселенців у Харкові ледь не сталося вбивство: подробиці
У гуртожитку для переселенців у Харкові ледь не сталося вбивство: подробиці
23.02.2026, 13:41
Новини Харкова – головне 23 лютого: вибухи зранку; БпЛА вбив цивільного
Новини Харкова – головне 23 лютого: вибухи зранку; БпЛА вбив цивільного
23.02.2026, 17:57

Новини за темою:

22.01.2026
Росіяни вдарили дроном по машині «швидкої» на Харківщині
05.10.2025
Двоє людей загинули, постраждала волонтерка – атаки БпЛА на Харківщині
22.09.2025
У Куп’янську підірвалася волонтерка: жінку евакуювали копи
08.06.2025
Відключати мобільний зв’язок під час атак БпЛА пропонує волонтер із Харкова
02.05.2025
У Харкові попався псевдоволонтер – прокуратура про схему чоловіка


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Не доїхав»: РФ атакувала авто відомо волонтера на Харківщині (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2026 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український волонтер Денис Христов («Голландець») повідомив, що потрапив під ворожий обстріл, коли їхав проводити евакуацію в село Гусинка Куп’янського району.".