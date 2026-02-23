«Не доїхав»: РФ атакувала авто відомо волонтера на Харківщині (фото)

Український волонтер Денис Христов («Голландець») повідомив, що потрапив під ворожий обстріл, коли їхав проводити евакуацію в село Гусинка Куп’янського району.

«Ну от і я зʼїздив на евакуацію в Гусинку,що на Купʼянщині. Верніше ,не доїхав. Хочете прикол, повертаюсь своїм ходом. Якщо не витіку по дорозі в Харків, напишу своє стандартне повідомлення узкім пілотам бпла», – написав Христов.

Він опублікував фото пошкодженого авто, а також селфі із закривавленим обличчям.

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення Денис Христов був ведучим одного з музичних телеканалів. Після 24 лютого 2022-го він займається евакуацією населення із прифронтових територій.