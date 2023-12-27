Японцу Фуминори запретили собирать деньги возле Никольского — реакция Терехова

Волонтер из Японии Фуминори Цучико, который после начала полномасштабной войны переехал в Харьков, открыл кафе на Салтовке и бесплатно кормит в нем людей, заявил, что в переходе возле торгового центра «Никольский» ему запретили собирать деньги на свою деятельность.

Как рассказал волонтер в своем Instagram, к нему подошел представитель торгового центра, запретил сбор средств и вызвал полицию.

Фуминори отметил, что был удивлен, ведь собирал там добровольные пожертвования уже более месяца. Волонтер подчеркнул, что вернется на то же место на следующий день.

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На ситуацию отреагировал мэр Игорь Терехов. Он сообщил, что переговорил с руководством торгового центра.

«Мы договорились, что Фуминори больше никто не будет мешать. Руководство ТРЦ разделяет мою позицию относительно важности единства в городе и стране», — написал Терехов.

Напомним, японец Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, который тогда служил бомбоубежищем. Мужчина жил с людьми в подземке, как он говорит, чтобы их поддержать, после чего продал дом в Японии и переехал в Харьков, на Салтовку. Там при поддержке благотворителей из Японии и Украины он открыл кафе, в котором бесплатно кормит людей горячими обедами и пирожками. За свою деятельность волонтер был удостоен президентской награды «Национальная легенда Украины».