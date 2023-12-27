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Взяти Синьківку: Сирський повідомив про дві тисячі штурмовиків під Куп’янськом

Суспільство 10:19   27.12.2023
Олена Нагорна
Взяти Синьківку: Сирський повідомив про дві тисячі штурмовиків під Куп’янськом Фото: Military Media Center

На Куп’янському напрямку супротивник намагається за будь-яку ціну захопити село Синьківка Харківської області та створити умови для блокування міста Куп’янськ.

Про це повідомляє в телеграмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Після понесених втрат проводить перегрупування своїх підрозділів. Продовжує нарощувати зусилля за рахунок переміщення підрозділів з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає понад дві тисячі“, – інформує Сирський.

За його словами, ситуація на сході залишається складною. Ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках.

На всіх напрямках наступу ворога наші командири всіх рівнів вживають необхідні заходи щодо посилення оборони та не допущення просування ворога“, – пише Сирський.

Українські захисники попри складну ситуацію стримують просування військових РФ, зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ. Лише за останній тиждень на сході окупанти втратили понад три тисячі особового складу, з них убитими – понад тисячу осіб. Знищено та пошкоджено 361 одиницю ворожої техніки. З них 43 танки, 83 бойові броньовані машини, 69 артилерійських систем.

Читайте також: Про просування військ РФ під Куп’янськом на Харківщині знову повідомляє ISW

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 10:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку супротивник намагається за будь-яку ціну захопити село Синьківка Харківської області та створити умови для блокування міста Куп’янськ.".