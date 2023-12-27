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Взять Синьковку любой ценой — Сырский о двух тысячах штурмовиков под Купянском

Общество 10:19   27.12.2023
Елена Нагорная
Взять Синьковку любой ценой — Сырский о двух тысячах штурмовиков под Купянском Фото: Military Media Center

На Купянском направлении противник пытается любой ценой захватить село Синьковка Харьковской области и создать условия для блокирования города Купянск.

Об этом сообщает в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«После понесенных потерь проводит перегруппировку своих подразделений. Продолжает наращивать усилия за счет перемещения подразделений с других направлений. Общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений составляет более двух тысяч», — информирует Сырский.

По его словам, ситуация на востоке остается сложной. Враг продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях.

«На всех направлениях наступления врага наши командиры всех уровней принимают необходимые меры по усилению обороны и недопущению продвижения врага», — пишет Сырский.

Украинские защитники несмотря на сложную ситуацию сдерживают продвижение войск РФ, отметил командующий Сухопутных войск ВСУ. Только за последнюю неделю на востоке оккупанты потеряли более 3 тысяч личного состава, из них убитыми — более тысячи человек. Уничтожена и повреждена 361 единица техники. Из них 43 танка, 83 боевых бронированных машины и 69 артиллерийских систем.

Читайте также: О продвижении войск РФ под Купянском на Харьковщине вновь сообщает ISW

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 10:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении противник пытается любой ценой захватить село Синьковка Харьковской области и создать условия для блокирования города Купянск.".