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Понад 200 млн грн на ремонт будинку на Ужвій передбачила мерія Харкова

Суспільство 12:30   27.12.2023
Олена Нагорна
Понад 200 млн грн на ремонт будинку на Ужвій передбачила мерія Харкова

Багатоквартирний будинок на вулиці Наталії Ужвій, 60 у Харкові капітально відремонтують.

Проєктну документацію на проведення аварійно-відновлювальних робіт цього об’єкту затвердив виконком міської ради, повідомляє пресслужба мерії.

Загальна кошторисна вартість проєкту складає 229,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, демонтаж першого під’їзду будинку на вулиці Наталії Ужвій, 82 у Харкові поки що негативним чином на другий не вплинув. Станом на сьогодні його збережуть, і люди повернуться до свого житла. У листопаді добігав кінця найскладніший етап демонтажу.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 12:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Багатоквартирний будинок на вулиці Наталії Ужвій, 60 у Харкові капітально відремонтують.".