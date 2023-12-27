Понад 200 млн грн на ремонт будинку на Ужвій передбачила мерія Харкова

Багатоквартирний будинок на вулиці Наталії Ужвій, 60 у Харкові капітально відремонтують.

Проєктну документацію на проведення аварійно-відновлювальних робіт цього об’єкту затвердив виконком міської ради, повідомляє пресслужба мерії.

Загальна кошторисна вартість проєкту складає 229,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, демонтаж першого під’їзду будинку на вулиці Наталії Ужвій, 82 у Харкові поки що негативним чином на другий не вплинув. Станом на сьогодні його збережуть, і люди повернуться до свого житла. У листопаді добігав кінця найскладніший етап демонтажу.