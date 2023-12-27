Более 200 млн грн на ремонт дома на Ужвий предусмотрела мэрия Харькова
Фото: Харьковский горсовет
Многоквартирный дом на улице Натальи Ужвий, 60 в Харькове капитально отремонтируют.
Проектную документацию на проведение аварийно-восстановительных работ этого объекта утвердил исполком городского совета, сообщает пресс-служба мэрии.
Общая сметная стоимость проекта составляет 229,1 миллиона гривен.
Напомним, демонтаж первого подъезда дома на улице Натальи Ужвий, 82 в Харькове пока негативным образом на второй не повлиял. По состоянию на сегодня его сохранят, и люди вернутся в свое жилье. В ноябре подходил к концу самый сложный этап демонтажа.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дом, исполком, міськрада, ремонт, ужвий, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 12:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многоквартирный дом на улице Натальи Ужвий, 60 в Харькове капитально отремонтируют.".