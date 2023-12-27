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Более 200 млн грн на ремонт дома на Ужвий предусмотрела мэрия Харькова

Общество 12:30   27.12.2023
Елена Нагорная
Более 200 млн грн на ремонт дома на Ужвий предусмотрела мэрия Харькова Фото: Харьковский горсовет

Многоквартирный дом на улице Натальи Ужвий, 60 в Харькове капитально отремонтируют.

Проектную документацию на проведение аварийно-восстановительных работ этого объекта утвердил исполком городского совета, сообщает пресс-служба мэрии.

Общая сметная стоимость проекта составляет 229,1 миллиона гривен.

Напомним, демонтаж первого подъезда дома на улице Натальи Ужвий, 82 в Харькове пока негативным образом на второй не повлиял. По состоянию на сегодня его сохранят, и люди вернутся в свое жилье. В ноябре подходил к концу самый сложный этап демонтажа.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 12:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многоквартирный дом на улице Натальи Ужвий, 60 в Харькове капитально отремонтируют.".