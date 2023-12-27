Более 200 млн грн на ремонт дома на Ужвий предусмотрела мэрия Харькова

Многоквартирный дом на улице Натальи Ужвий, 60 в Харькове капитально отремонтируют.

Проектную документацию на проведение аварийно-восстановительных работ этого объекта утвердил исполком городского совета, сообщает пресс-служба мэрии.

Общая сметная стоимость проекта составляет 229,1 миллиона гривен.

Напомним, демонтаж первого подъезда дома на улице Натальи Ужвий, 82 в Харькове пока негативным образом на второй не повлиял. По состоянию на сегодня его сохранят, и люди вернутся в свое жилье. В ноябре подходил к концу самый сложный этап демонтажа.