Главные новости Харькова 27 декабря: ночная атака дронов, сводка Генштаба
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
7:34
Украинские защитники отбили восемь атак возле Синьковки и Петропавловки Купянского района
Там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Авиаударам подверглись Варваровка, Синьковка, Ивановка, Купянск и Соболевка.
7:28
Ночью на Харьковщине воздушная тревога объявлялась один раз
Она длилась с 2:16 по 3:46. Обстрелов инфраструктуры Харькова не зафиксировано.
Другие же регионы враг атаковал беспилотниками Shahed. Всего с 19:00 по 3:50 было запущено 46 дронов, 32 из которых сбили силы ПВО, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Большинство БпЛА, которые не удалось ликвидировать, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько дронов упали без последствий. ПВО работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, новости, ночь, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 07:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".