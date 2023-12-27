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Главные новости Харькова 27 декабря: ночная атака дронов, сводка Генштаба

Общество 07:37   27.12.2023
Елена Нагорная
Главные новости Харькова 27 декабря: ночная атака дронов, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

7:34

Украинские защитники отбили восемь атак возле Синьковки и Петропавловки Купянского района

Там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Авиаударам подверглись Варваровка, Синьковка, Ивановка, Купянск и Соболевка.

7:28

Ночью на Харьковщине воздушная тревога объявлялась один раз

Она длилась с 2:16 по 3:46. Обстрелов инфраструктуры Харькова не зафиксировано.

Другие же регионы враг атаковал беспилотниками Shahed. Всего с 19:00 по 3:50 было запущено 46 дронов, 32 из которых сбили силы ПВО, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Большинство БпЛА, которые не удалось ликвидировать, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько дронов упали без последствий. ПВО работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 07:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".