До Нового года в Харькове пройдет еще одна сессия горсовета — что в повестке
Внеочередная сессия Харьковского городского совета назначена на пятницу, 29 декабря. Она начнется в 10:00 и традиционно пройдет в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов.
В повестке дня — 13 вопросов и «Разное». Среди них — досрочное прекращение полномочий одного из депутатов и переименование ряда объектов топонимики.
Еще одним вопросом станет передача КНП «Городской психоневрологический диспансер №3» из городской коммунальной собственности в совместную собственность территориальных громад, сел, поселков и городов Харьковской области.
Также будут обсуждать внесение изменений в программы:
— содействия безопасной жизнедеятельности в сфере соцзащиты;
— развития гражданской защиты, повышения уровня публичной безопасности и содействия организации территориальной обороны;
— по реализации решений генерального плана г. Харькова;
— освещения деятельности городского совета и его исполнительных органов.
Напомним, на внеочередной сессии Харьковского горсовета 1 декабря депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 год.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: внеочередная сессия горсовета, міськрада, повестка, сесія, сессия, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 20:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Внеочередная сессия Харьковского городского совета назначена на пятницу, 29 декабря. Она начнется в 10:00 и традиционно пройдет в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов.".