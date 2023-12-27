До Нового года в Харькове пройдет еще одна сессия горсовета — что в повестке

Внеочередная сессия Харьковского городского совета назначена на пятницу, 29 декабря. Она начнется в 10:00 и традиционно пройдет в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов.

В повестке дня — 13 вопросов и «Разное». Среди них — досрочное прекращение полномочий одного из депутатов и переименование ряда объектов топонимики.

Еще одним вопросом станет передача КНП «Городской психоневрологический диспансер №3» из городской коммунальной собственности в совместную собственность территориальных громад, сел, поселков и городов Харьковской области.

Также будут обсуждать внесение изменений в программы:

— содействия безопасной жизнедеятельности в сфере соцзащиты;

— развития гражданской защиты, повышения уровня публичной безопасности и содействия организации территориальной обороны;

— по реализации решений генерального плана г. Харькова;

— освещения деятельности городского совета и его исполнительных органов.

Напомним, на внеочередной сессии Харьковского горсовета 1 декабря депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 год.