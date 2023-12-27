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До Нового года в Харькове пройдет еще одна сессия горсовета — что в повестке

Общество 20:04   27.12.2023
Елена Нагорная
До Нового года в Харькове пройдет еще одна сессия горсовета — что в повестке Фото: Василий Голосный

Внеочередная сессия Харьковского городского совета назначена на пятницу, 29 декабря. Она начнется в 10:00 и традиционно пройдет в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов.

В повестке дня — 13 вопросов и «Разное». Среди них — досрочное прекращение полномочий одного из депутатов и переименование ряда объектов топонимики.

Еще одним вопросом станет передача КНП «Городской психоневрологический диспансер №3» из городской коммунальной собственности в совместную собственность территориальных громад, сел, поселков и городов Харьковской области.

Также будут обсуждать внесение изменений в программы:
— содействия безопасной жизнедеятельности в сфере соцзащиты;
— развития гражданской защиты, повышения уровня публичной безопасности и содействия организации территориальной обороны;
— по реализации решений генерального плана г. Харькова;
— освещения деятельности городского совета и его исполнительных органов.

Напомним, на внеочередной сессии Харьковского горсовета 1 декабря депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 год.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 20:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Внеочередная сессия Харьковского городского совета назначена на пятницу, 29 декабря. Она начнется в 10:00 и традиционно пройдет в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов.".